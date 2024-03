Este es el video que probaría las acusaciones de Thalí García a La Casa de los Famosos 4

La polémica acusación de la actriz ha desatado una ola de reacciones en redes sociales

Después de que Thalí García denunciara públicamente a Telemundo y Endemol por abuso psicológico y por supuestamente haberla “drogado” durante su estancia en ‘La Casa de los Famosos 4', los fans del reality comenzaron a reaccionar en redes sociales.

Uno de los momentos más discutidos fue el video recuperado donde, aparentemente, habría ocurrido el incidente que denunció la actriz de ‘El Señor de los Cielos’.

El usuario @veca_david fue uno de los que compartió el clip donde Lupillo Rivera cuenta la extraña actitud de Thalí cuando estaban en la suite.

“Quién sabe qué pinches pastillas le dieron, y luego de repente estábamos platicando, estábamos sentados en el sillón, y de repente la empecé a notar, así como que… Me miraba así… Y yo dije: ‘¿qué pedo? ¿Qué onda?’. Tenía ropa yo y comenzó a patear la ropa y le dije: ´¿Qué pedo? ¿Qué tienes? Algo traes’”, se escucha.

Los miles de usuarios que han visto el metraje han comentado que el testimonio coincide con la declaración de Thalí. Incluso, la propia actriz compartió el video en sus historias de Instagram.

La captura de las historias de Instagram de Thalí García. (Instagram @thalogarcia)

Thalía había dicho en el video en vivo publicado en Instagram que la médico dentro de LCDFL “le entregó ansiolíticos sin abrirlos frente a ella”.

“Estoy segura de que un día incluso me drogaron, les dije que no quería tomarme una pastilla y me dieron una, y de repente yo veía doble estando encerrada en la suite”, contó.

Thalí García afirmó que Lupillo Rivera podría confirmar su acusación.

Thalí García revela un audio comprometedor

El escándalo no ha terminado allí. La tarde de este miércoles 13 de marzo, publicó un audio de una conversación que tuvo con la exjefa de ficción de la televisora, antes de que anunciara su falsa separación de su esposo, Felipe Aguilar.

“Cómo pueden escuchar, ver y leer, las amenazas y manipulaciones vienen de tiempo atrás. Me obligaron a entrar al show ‘Los 50’ para evitarme una demanda que ni siquiera procedía legalmente. Igual decidí aceptar su ‘oferta’ para evitar un pleito con una compañía a la que yo le sentía respeto y agradecimiento”, subrayó en el título.

Hasta el momento, Telemundo no se ha pronunciado respecto a las acusaciones de Thalí García.

