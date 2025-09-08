Suscríbete
¿Quién es el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México? Esta fue su reacción

Tras un posicionamiento y sinceramiento muy tensos el público decidió quién salió del reality show

September 07, 2025 • 
Alejandro Flores
sextaelimnacion lacasadelosfamosos (1).jpg

Hubo 17 millones de votos

ViX

“Me quedé o no me quedé, estoy agradecido con mi gente”, dijo Facundo al inicio de la sexta gaña de eliminación de La Casa de los Famosos México.

Aaron Mercury dijo que se sentía tranquilo porque se sentía apoyado por su manada. Dalilah Polanco contó lo complicado que fue hacer la maleta con las férulas.
Luego de un tenso posicionamiento en el que Alexis Ayala y Dalilah Polanco se enfrentaron hasta el punto de que Galilea Montijo tuvo que intervenir para darle la palabra a la actriz, la ronda de eliminación generó un ambiente complicado.

¿Qué pasó en la sala de nominados?

Galilea Montijo reunió a los cuatro nominados en la antesala de la eliminación para hacerles dos preguntas.

Shiky contra Alexis

A Shiky se le pidió imaginar con quien intercambiaría lugar y sin dudarlo mencionó a Aldo. Y también le preguntara quién no le gustaría que ganara y dijo que Alexis Ayala.

Facundo contra Facundo

Con Facundo se cambió la primera pregunta y se le pidió mencionar quién merecería estar en la sala de nominados.

“Nadie, el que lo merece soy yo por haber fallado en nuestro planteamiento de nominación, estoy aquí por teto, nadie merecería más estar aquí que yo”

La segunda pregunta fue quién no quisiera que gane."Yo, no quiero ganar yo porque si gano seria insoportable, con que quede en segundo lugar como cuando me ganaste tú, es suficiente”.

Aaron Mercury, el aprendiz

A Aaron Mercury le pregutaron qué lugar cree que ocupa dentro de la Casa. “Soy de los niños, de los chavitos que estamos aprendiendo a vivir, soy como el aprendiz de todo un poco, hasta de los chavitos”.
Al preguntarle quién no merece ganar, Aaron repondió:

“Todos los que estamos aquí nos merecemos ganar. Pero yo estoy de acuerdo con Facundo, por rival a vencer el que no me gustaría que ganara es Facundo”

Dalilah Polanco contra el león

Dalilah Polanco habló sosbre las dinámicas dentro de la Casa.

“Definitivamente hay quienes son manejados y otras que manejan. No es bonito decirlo de esta manera pero siento que hay mucha gente que sabe manejar los hilos y hay quien se deja manejar.

También habló de Alexis Ayala, quien se ha convertido en su oponente más directo:

“Hay un león que me quiere comer pero no quiero ser alimento para carroñeros . Por eso no me gustaría que gane Alexis, por un lado me parece un estratega pero por otro lado siento que no coopera mucho, no ayuda, medita demasiado”.

¿Quién es el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México?

“Créanme que estoy más nerviosa que ustedes”, dijo Galilea al conectarse a la Casa para anunciar al primer salvado.

  • Y el nombre que mencionó fue Dalilah Polanco, quien regresó a La Casa con una consigna: “Para que se me echen los coyotes que dicen que estoy destruida”.
  • El segundo salvado de la sexta eliminación fue Shiky a quien Facundo felicitó efusivamente.
  • En el carrusel estuvieron Facundo y Aaron Mercury, quienes estuvieron casi dos minutos dando vueltas.
  • El eliminado fue Facundo, quien salió con una mano en alto y especialmente contento.
Facundo.jpeg

Fue el sexto eliminado

ViX

  • Aaron Mercury regresó a la Casa, lo que generó un enorme júbilo de parte del Cuarto Noche y el desconcierto de los tres habitantes restantes de día.

Alejandro Flores
