Quién es el papá de Pedro Fernández y por qué el cantante decidió hacer contacto CERO con él

La carrera de Pedro Fernández ha estado marcada por el éxito desde que era un niño, pero detrás de los reflectores y los escenarios se oculta una historia personal compleja. El reconocido cantante y actor mexicano sorprendió al público al revelar que desde hace décadas mantiene cero contacto con sus padres , una situación que ha llamado la atención tanto de sus fans como de los medios.

Durante una entrevista televisiva, el intérprete de “La mochila azul” habló sin rodeos sobre la ruptura con su familia de origen. Con firmeza, explicó que tomó esa decisión por su bienestar emocional y por el compromiso que tiene con su propia familia actual.

¿Quién es José Luis Cuevas, el papá de Pedro Fernández?

José Luis Cuevas es el padre de José Martín Cuevas Cobos, conocido artísticamente como Pedro Fernández. Originario de Villa Corona, Jalisco, José Luis es un hombre de orígenes humildes que desde temprana edad comenzó a trabajar para salir adelante. Aunque no hay información precisa sobre su nivel académico, ha compartido en redes sociales que abandonó su pueblo a los 12 años para buscar mejores oportunidades.

En los primeros años de la carrera artística de Pedro Fernández, fue su propio padre quien se encargó de representarlo y gestionar sus contratos. Desde que el cantante debutó con apenas seis años, su padre estuvo al frente de sus decisiones profesionales hasta que Pedro decidió independizarse a los 15 años.

José Luis Cuevas actualmente (izq.) y junto a su hijo cuando era niño (derecha) ESPECIAL

¿Por qué Pedro Fernández se distanció de sus padres?

Durante su participación en el programa “El minuto que cambió mi destino”, Pedro Fernández confirmó que lleva muchos años sin hablar con sus padres. Aunque evitó entrar en detalles, fue claro al decir que ya no forman parte de su vida: “Para mí, hay cosas que fueron importantes y dejaron de serlo”.

El distanciamiento, según ha compartido el propio cantante en otras entrevistas, comenzó cuando se dio cuenta de que las ganancias de su carrera no eran claras y que gran parte del dinero que generó como niño fue administrado sin transparencia. “Mi papá era quien recibía el dinero. Yo no sé cuánto gané en mis primeros palenques”, declaró en su momento en un programa con Pati Chapoy.

Más allá de los asuntos financieros, Pedro también dejó entrever que hubo desacuerdos de fondo sobre valores y respeto. “Me di cuenta de que no me respetaban, que no pensaban como yo. Cada encuentro era un choque”, explicó.

¿Qué dijo Pedro Fernández sobre su familia actual?

A pesar de las heridas del pasado, Pedro Fernández ha formado una familia sólida junto a su esposa, hijas y nietos, a quienes considera su verdadera prioridad. En la misma entrevista, dejó claro que su núcleo familiar lo es todo para él: “Mi familia es mi mujer, mis hijas y mis nietos. Un día mi abuelo me dijo: ‘Cuando te cases, nada ni nadie debe estar por encima de tu familia’. Y eso es lo que he puesto en práctica”.

Con estas palabras, Pedro reafirmó que su decisión de cortar lazos con sus padres no fue impulsiva, sino meditada y basada en su paz interior.

¿Qué ha dicho José Luis Cuevas sobre la ruptura con su hijo?

Ante las declaraciones de Pedro Fernández, su padre, José Luis Cuevas, ha intentado acercarse públicamente al cantante. En abril de 2024, publicó un video en redes sociales donde le pidió perdón y expresó su deseo de hablar con él. “Hijo, me siento muy mal por haberte hecho sentir abandonado. Fue un error que llevo en el corazón”, dijo visiblemente afectado.

Cuevas reconoció que cometió fallos durante la infancia de Pedro , al enfocarse demasiado en su carrera y descuidar otros aspectos de su formación como persona. Sin embargo, hasta el momento, Pedro no ha dado señales de querer reanudar la relación.

¿Cuántos hijos tiene José Luis Cuevas?

Además de Pedro Fernández, José Luis Cuevas es padre de cinco hijos más: José Luis Jr., Eduardo, Francisco, Laura y Gerardo. Ha compartido algunos momentos de su vida en TikTok, donde también ha demostrado su gusto por la música, al interpretar canciones regionales mexicanas.

Aunque mantenía un perfil relativamente discreto fuera del entorno familiar de Pedro, el intento de reconciliación lo colocó en el ojo público. No obstante, los años de silencio entre padre e hijo parecen haber dejado cicatrices difíciles de sanar.

Pedro Fernández junto a sus hermanos y padres TIKTOK

¿Es posible una reconciliación entre Pedro Fernández y su padre?

Por ahora, Pedro Fernández se mantiene firme en su decisión de mantener distancia. Si bien no ha cerrado del todo la puerta al diálogo, ha dejado claro que para él la prioridad es su estabilidad emocional y la de su familia. “No hay nada que decir, no hay nada que hablar”, reiteró en su entrevista más reciente.

Mientras tanto, su padre continúa esperando una oportunidad para enmendar el pasado. Solo el tiempo dirá si el cantante está dispuesto a reabrir un capítulo que, por ahora, ha decidido dejar atrás.