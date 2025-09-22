¿Quién es el ex exposo de Débora Estrella y cómo fue su historia de amor?

Viajes a Disneylandia, fiestas de bodas de amigos en común, festivales del globo y muchos otros eventos compartieron juntos y con sus seguidores en redes sociales Débora Estrella y José Luis García, conductores de noticias.

Débora lamentablemente murió este sábado 20 de septiembre luego de haber hecho un viaje en una aeronave ligera, lo cual era uno de sus gustos más apasionados.

En su perfil de Instagram hay varias publicaciones en aeropuertos con aeronaves de fondo. “Mi admiración y agradecimiento para todos los que trabajan en la aviación”, escribió en una de esas publicaciones.

Vivieron 10 años en pareja Instagram

Los años felices de Débora y José Luis García

José Luis y Débora se separaron en 2020, luego de 10 años de relación pero en redes sociales quedó la huella del amor con el que vivieron en pareja durante ese tiempo.

Ambos se conocieron cuando comenzaban su carrera en el mundo de la televisión, ella en Azteca y él en Televisa, en su natal Monterrey.

“Si lo ven, felicítenlo. Muy pero muy pero muy feliz cumpleaños Jose Luis García. Te mereces todo lo bueno y bello. Nadie más extraordinario, nadie más intenso, nadie más vivo que tú. Solo deseo más vueltas al sol”, escribió Débora en una publicación de 2019.

En otra de sus publicaciones, en diciembre de un año antes, posaron juntos en un parque para desearle feliz Navidad a sus seguidores.

“Que la estén pasando hermoso en este 25 de diciembre en compañía de su familia. Gracias por tanto. Bendiciones de parte nuestra para ustedes”.

Compartían fotos de sus vacaciones Instagram

Y cada año, en su aniversario, se armaban una sesión de fotos juntos para mostrar su evolución como pareja y compartir algunas imágenes con sus seguidores den Instagram.

La feliz pareja en su aniversario 8 Instagram

Los años difíciles y la separación de Débora y José Luis

Su separación fue tersa y amistosa al interior pero polémica entre el público. Débora publicó una mensaje en el que explicaba que dejaban de ser pareja pero que quedaban en términos de amistad.

Los que la siguen en televisión, sin embargo, hicieron eco de algunas versiones en el sentido de que José Luis había sido infiel. Ninguno de los dos habló de ello.

Por el contrario, en la cuenta de Instagram de Débora permanecen las publicaciones de sus momentos más felices, como cuando festejaron su noveno aniversario con un viaje a Disneylandia, un lugar que ambos ansiaban conocer.

Viaje de aniversario 9 de matrimonio Instagram

En una cruda coincidencia, José Luis García en su cuenta de X fue uno de los primeros en alertar que una avioneta se había desplomado, sin saben que en ella iba Débora. Más tarde borró la publicación.

