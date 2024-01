¿Quién es el doctor que fue duramente criticado por tomarse una selfie con Paola Suárez en el hospital?

Un médico que se tomó una selfie con “La Perdida” cuando ésta se encontraba postrada en una cama de hospital recibió toda clase de ataques en redes sociales, ¿quién es esta persona?

Paola Suárez fue dada de alta la noche de este jueves luego de la brutal agresión que supuestamente sufrió por parte de su pareja, José de Jesús; la influencer, quien estuvo a punto de perder su ojo derecho, sufrió la fractura de dos de sus costillas, así como otras lesiones.

En medio de toda la controversia, comenzó a circular en redes la selfie de un médico junto a Paola, quien yace malherida y con el rostro hinchado en la cama del hospital. Este gesto fue criticado por varias personas, quienes consideraron que el doctor había actuado de forma “poco profesional”.

Sin embargo, la fotografía fue tomada con el consentimiento de la influencer e incluso ella misma la subió a sus redes, ya que el médico es uno de sus amigos más cercanos.

¿QUIÉN ES EL MÉDICO QUE SE TOMÓ UNA SELFIE CON PAOLA SUÁREZ?

Con el paso de las horas, se dio a conocer que el doctor que se tomó la selfie con Paola Suárez en el hospital se llama Jesús Montoya y, debido a que la influencer subió esa foto a su cuenta oficial de Instagram, ella habría dado la autorización para capturar la controvertida imagen.

“Yo le dije al doctor que me tomara la foto en agradecimiento porque siempre que me pongo mal, él es el que me atiende”

Los ataques hacia Jesús Montoya no se hicieron esperar, y no fueron pocas las personas que acusaron al doctor de querer “hacerse famoso” a costa de una tragedia, por lo que Paola Suárez debió aclarar la situación:

“Por favor no se enojen. Yo le dije al doctor que me tomara la foto en agradecimiento porque siempre que me pongo mal mal, él es el que siempre me atiende y estoy muy agradecida con Jesús Montoya por todos los cuidados que siempre me ha dado”, explicó

Jesús Montoya, quien trabaja en el Hospital Regional de Guanajuato, es un amigo cercano de “ La Perdida ” e incluso ya le ha brindado apoyo médico en otras ocasiones: por ejemplo, en septiembre del 2023, cuando Paola Suárez fue detectada con la presión alta, él fue quien estuvo a su lado y la asesoró.

A pesar de que la misma “Patas” autorizó la toma de la selfie y su publicación, las críticas al médico han continuado, evidenciándose así el revuelo que la imagen ha generado con el paso de las horas.