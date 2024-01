¿Quiénes son ‘Las Perdidas’ y a qué se dedican actualmente?

“Las Perdidas” se convirtieron en tendencia luego de la agresión que sufrió Paola Suárez supuestamente a manos de su exnovio, ¿quiénes son las influencers y a qué se dedican actualmente?

Wendy Guevara, Paola Suárez y Kimberly La Más Preciosa han estado bajo el escrutinio público en las últimas horas tras viralizarse las imágenes de “La Patas” postrada en una cama de hospital con severas heridas en su cuerpo y rostro.

No es la primera vez que una de “Las Perdidas” se encuentra envuelta en un episodio violento, pues Kimberly La Más Preciosa ya había sido víctima de agresiones por parte de su esposo, Óscar Barajas, lo que generó opiniones encontradas entre los internautas.

¿Quiénes con “Las Perdidas”, cómo surgió este grupo de influencers y qué actividades realizan en la actualidad?

LAS PERDIDAS: ASÍ SURGIÓ EL POPULAR GRUPO DE INFLUENCERS

El grupo de “Las Perdidas” sufrió luego de que se viralizara un video protagonizado por Wendy Guevara y Paola Suárez en donde ambas influencers exclamaban, con humor, que las habían abandonado en un cerro y estaban perdidas.

Después, ya que el video se viralizó y las creadoras de contenido se hicieron famosas, Wendy y Paola detallaron que en realidad no habían sido abandonadas y no se encontraban perdidas, decidieron grabar el video como una broma y éste alcanzó una popularidad que no se esperaban.

Wendy Guevara y Paola Suárez conformaron en un inicio el grupo de “Las Perdidas”, integrándose poco después Kimberly La Más Preciosa; actualmente, las tres se desempeñan como creadoras de contenido y cuentan con millones de seguidores en sus redes sociales.

La fama de “Las Perdidas” escaló a un nuevo nivel luego del triunfo de Wendy Guevara en el reality show La casa de los famosos México , por lo que en la actualidad, además de desempeñarse como influencer, la famosa trabaja en exitosos proyectos de televisión.

Kimberly La Más Preciosa y Paola Suárez, mientras tanto, han dado de qué hablar debido a sus polémicas relaciones con sus novios: mientras que Kimberly sí se casó con Óscar Barajas, Paola ya había recibido el anillo de compromiso por parte de su novio, pero con la brutal agresión de la que fue víctima la influencer este matrimonio ya no ocurrirá.