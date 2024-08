¿Qué pasó entre Espinoza Paz y Héctor Martínez? La grosería que molestó al público de La Academia

La permanencia de Héctor Martínez como director musical de La Academia está en peligro luego de que, de nueva cuenta, el productor arremetiera contra los jueces, ¡ahora hasta se animó en dudar del talento de Espinoza Paz!

No es la primera vez que Héctor Martínez se mete en aprietos con los jueces de La Academia: hace una semana, por ejemplo, no dudó en explotar en contra de la mismísima Lolita Cortés , a quien le dedicó unas ácidas críticas que, por supuesto, no se quedaron sin respuesta por parte de “La jueza de hierro”.

Las aguas se calmaron con el paso de los días, pero la controversia volvió a estallar en la emisión del reality show de este domingo, cuando en pleno programa en vivo a Héctor Martínez se le ocurrió criticar a Espinoza Paz, algo imperdonable para la audiencia ya que el cantante es precisamente un académico, ¿qué pasó?

TE RECOMENDAMOS:

¿QUÉ DIJO HÉCTOR MARTÍNEZ SOBRE EL TALENTO DE ESPINOZA PAZ?

Al parecer, a Héctor Martínez no le agradó para nada que Espinoza Paz, quien formó parte del panel de jueces este domingo, criticara el desempeño en el escenario de Caro Heredia, una de sus alumnas, por lo que de plano le dijo al cantautor que mejor se fuera a otro programa.

"¿Tienes fama o eres un gran artista? Cuidado porque podemos ver tus videos para poder criticarte a ti”

“No te hundas, mejor siéntate (...) entre tú y Arturo de verdad, están para otro programa”, expresó Martínez bastante molesto; las cosas empeoraron cuando le dijo a Espinoza Paz que tener éxito no significaba ser un artista, señalamiento que dejó al público con la boca abierta.

"¿Tienes fama o eres un gran artista? Cuidado porque podemos ver tus videos para poder criticarte a ti”, estalló Héctor Martínez, cuyas palabras enfurecieron tanto a Lolita Cortés que lo mandó callar como puedes leer aquí.

Héctor Martínez siempre quiere ser protagonista, a Espinoza Paz lo contrataron como crítico y puede decir lo que se le venga en gana igual que Lolita Cortés, si tanto quiere hablar que se ponga en el panel y deje de estar de ridículo #LaAcademia pic.twitter.com/jw5gERHSA6 — Don Sincero (@Patan_Principe) August 12, 2024

#LaAcademia Que atrevimiento de Héctor Martínez decirle a Espinoza Paz que “está para otro programa” cuando literal es por Espinoza y Lolita que yo sigo viendo la academia. Ojalá Espinoza le haga caso y se vaya, ese panel y ese director prepotente no lo merecen. pic.twitter.com/zdGkjikG9R — Fer (@Fer_nando1995) August 12, 2024