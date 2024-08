¡Polémica en La Academia!: “Lolita” Cortés manda a callar al director Héctor Martínez: ¡VIDEO!

El cuarto concierto del reality show de canto “La Academia” estuvo enmarcado en la controversia. Una fuerte discusión entre el director Héctor Martínez y los jueces “Lolita” Cortés y Espinoza Paz, encendieron las redes sociales.

La polémica que originó la discusión fue en torno a una critica que le dio el cantante Espinoza Paz a uno de los alumnos, la cual fue cuestionada y desmeritada por Héctor Martinez.

Este enfrentamiento ocasionó que “Lolita” se lanzara en contra de Héctor Martínez y le ordenara guardar silencio, en pleno programa en vivo, algo que encendió los ánimos en el foro de Azteca Uno.

“Usted le dijo (a Espinoza Paz) no te hundas, yo ahora le digo no se hunda, cállese”, dijo fuertemente “Lolita” Cortés quien se levantó de su asiento de juez para defender la crítica de su compañero.

Ante esto, Héctor Martínez no se quedó callado y le contestó con la voz levantada: “Lola es la primera y última vez que me digas que me calle la boca. Jamás te he faltado el respeto, no me interesa”, dijo.

Pero el pleito no terminó allí, la jueza le volvió a contestar delante de las cámaras: “Un caballero jamás interrumpiría a una dama y un caballero jamás pondría en tela de juicio la carrera de un artista”.