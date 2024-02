¿Qué pasó con RBD en los Premios Lo Nuestro? Galilea Montijo aclaró por qué no los dejaron pasar

Christopher Uckermann y Christian Chávez se viralizaron luego de que denunciaran que no los habían dejado entrar a los Premios Lo Nuestro,

Univisión ya le ofreció disculpas a los cantantes de RBD a través del programa El gordo y la flaca; sin embargo, la herida por este desaire continúa abierta, sobre todo porque la agrupación ganó un premio que no pudo recoger debido a este vergonzoso incidente.

Galilea Montijo, quien también participó en la gala de los Premios Lo Nuestro y hasta debió ser atendida por un equipo médico en la ceremonia debido a un cuadro viral que se le complicó, consideró durante su participación en Hoy que, desde su perspectiva, los organizadores del evento no tuvieron la culpa, sino otra persona.

¿Será que Christopher Uckermann y Christian Chávez mintieron sobre su versión de los hechos? Esto fue lo que consideró Galilea Montijo sobre el bochornoso rechazo a RBD en los Premios Lo Nuestro .

¿QUÉ DIJO GALILEA MONTIJO SOBRE EL DESAIRE QUE HUBO EN LOS PREMIOS LO NUESTRO A RBD?

En un video publicado a través de X por una cuenta de fans de RBD en Argentina, se escucha la opinión de Galilea Montijo, quien narró desde su punto de vista lo que pasó realmente:

“No fue cosa de la producción de los premios, creo que fue cosa del RP”

“No fue cosa de la producción de los premios, creo que fue cosa del RP, o sea, a lo que voy es que los boletos que traían no eran los boletos adecuados para los que iban a premiar o estaban nominados”, consideró la conductora.

“Parece que la mesa que ellos tenían estaba del otro lado y ya sabes que cuando uno llega ellos tienen otras indicaciones, que es la gente que te está sentando”, señaló Montijo, quien narró un incidente que le ocurrió a ella en esa misma ceremonia y que casi la dejó fuera de los premios también:

#VIDEO: La conductora de @premiolonuestro Galilea Montijo,cuanta lo que ella se enteró de lo sucedido con @christopheruck y @christiancha afirmando que lo que falló fue el RP de los chicos pic.twitter.com/Ey0KqeGwTx — RBD24Horas (@RBD24HorasArg) February 26, 2024

GALILEA MONTIJO POR POCO TAMBIÉN SE QUEDÓ FUERA DE LOS PREMIOS LO NUESTRO

Galilea Montijo continuó su experiencia en los Premios Lo Nuestro narrando cómo no tener un gafete le impidió acceder a los vestidores para realizarse un cambio de vestido.

“Hasta que llegó la persona indicada, que es la que te lleva por todo el laberinto, no me dejaron entrar”

“A mí no me iban a dejar entrar y yo de ‘señorita, es que me tengo que cambiar porque ya ahorita vamos a iniciar’, pero pues sí, si no tenemos la acreditación o su gafete uno no puede entrar. Hasta que llegó la persona indicada, que es la que te lleva por todo el laberinto, no me dejaron entrar”, contó la famosa.

Aunque para algunas personas el punto de vista de Galilea Montijo tuvo mucho sentido, la mayoría de los fans de RBD no dudaron en mantener su resentimiento con la organización de los Premios Lo Nuestro: “Para mí, no hay justificación”, escribió un molesto usuario de X.