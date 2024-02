Así fue el desaire de los Premios Lo Nuestro a RBD: el video viral del incómodo momento

Christopher Uckermann y Christian Chávez denunciaron hace unos días que no los habían dejado entrar a la ceremonia de los Premios Lo Nuestro, y ahora un video confirmó que este bochornoso momento ocurrió en efecto.

Fue a través de un video publicado en sus redes sociales que Christian Chávez y Christopher Uckermann denunciaron que les habían impedido ingresar a los Premios Lo Nuestro a pesar de que RBD estaba nominado en dos categorías y, de hecho, se coronó en una de ellas:

“Salimos de los Premios lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no había mesas (…) nos vamos a ir a cenar pero bueno, los nominados no pudieron entrar al evento”, expresaron los artistas en un video que pronto se viralizó.

Luego de que la denuncia de los cantantes de RBD se viralizara, las críticas contra la organización de los Premios Lo Nuestro no tardaron en llegar, y no fueron pocos los internautas que exigieron una explicación para semejante vergüenza.

¡RBD DIJO LA VERDAD, Y ESTE VIDEO LO DEMOSTRÓ!

La desorganización que hubo en los Premios Lo Nuestro no pasó desapercibida para nadie y se convirtió en un tema popular de conversación en redes sociales; sin embargo, también hubo personas que expresaron sus dudas: ¿Christopher Uckermann y Christian Chávez dijeron la verdad o simplemente fue un arranque de ira?

En las últimas horas se viralizó un video en donde se ve, efectivamente, que a Christopher Uckermann y Christian Chávez les negaron la entrada al evento debido a la mala organización.

A pesar de ser ganadores con RBD de “Mejor grupo o dúo pop del año” en Premios lo Nuestro Christopher Uckermann y Christian Chávez no pudieron ingresar a la ceremonia por problemas con la logística del evento#RBD #premioslonuestro #cristianchavez #christopheruckermann



📹RRSS pic.twitter.com/nf63zMWqtT — Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) February 24, 2024

En la grabación, se ve a los cantantes de RBD ingresando a la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro; posteriormente, intercambian algunas palabras con el personal de seguridad en medio de la confusión, pues a pesar de que fueron invitados a la ceremonia, no pudieron entrar.

Posteriormente, al verse rechazados, los cantantes posaron brevemente para los medios de comunicación y luego se alejaron del lugar, descartando los rumores que apuntaban a que ellos se habían comportado de manera grosera.

UNIVISIÓN LE OFRECE DISCULPAS A RBD POR NO DEJARLOS ENTRAR A LOS PREMIOS LO NUESTRO

Por otro lado, Lili Estefan y Raúl de Molina ofrecieron, a través del programa El gordo y la flaca, disculpas a RBD en nombre de Univisión por este vergonzoso momento, asegurando que esto no pasará más.

“Es muy importante para nuestra cadena tratar a nuestros invitados con respeto y hacerlos sentir en casa. Yo espero que esto no pase más”, dijo Lili Estefan.