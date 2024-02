¡Vestidos y alborotados! Christian Chávez y Christopher Uckermann se quedan sin entrar a la gala de Premios Lo Nuestro: VIDEO

¡No todo es color de rosa y hasta los artistas sufren! Christian Chávez y Christopher Uckermann se quedaron vestidos y alborotados pues no pudieron entrar a la gala de Premios Lo Nuestro, la noche del jueves 22 de febrero, en Florida, Estados Unidos.

Los cantantes de RBD acudieron al evento en representación los compañeros de su agrupación, quienes tenían dos nominaciones en los Premios lo Nuestro.

Primero pasaron normalmente por la alfombra roja, pero cuando se disponían a entrar a la gala de premiación, no pudieron ingresar y expusieron en redes sociales los motivos.

“Salimos de Premios lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no había mesas (…) nos vamos a ir a cenar pero bueno, los nominados no pudieron entrar al evento”, expresaron los artistas en un video que difundieron en Instagram y fue tendencia.

En otro video, Christopher añadió: “Le queremos decir a todos nuestros fans de RBD que nos duele haber venido hasta Miami y que no nos hayan dado nuestros lugares (en la ceremonia)”.