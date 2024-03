¿Qué pasará con ‘Cuacolandia’ tras la muerte de Elena Larrea? Este fue el polémico anuncio de su hermana

La activista Elena Larrea murió el pasado 19 de marzo a los 31 años, y no han sido pocas las personas que se preguntaron qué pasará con “Cuacolandia” y los más de 300 caballos que tuvieron una segunda oportunidad con este refugio.

“Cuacolandia” fue fundado en el 2019 en Atlixco, Puebla, como una opción para que los caballos, yeguas y burros que Elena Larrea rescataba del maltrato tuvieran un sitio adecuado para recuperarse dignamente, por lo que con el paso de los años este lugar se convirtió en un auténtico oasis animal.

Sin embargo, el mantenimiento de “Cuacolandia” no era barato, por lo que Elena Larrea debió tomar una controvertida decisión: abrir una cuenta en una plataforma de contenido para adultos para, así, obtener más ingresos, actividad que logró combinar con sus acciones a favor de los caballos. En total, más de 300 animales viven en este santuario.

Con el repentino deceso de Elena , quien falleció debido a una trombosis pulmonar, muchos se preguntaron si “Cuacolandia” cerraría o continuaría con el legado de la activista: esto fue lo que dijo Beatriz Larrea, su hermana.

ESTE SERÁ EL DESTINO DE “CUACOLANDIA”

La familia de Elena Larrea se mantuvo varios días en silencio luego de la muerte de la activista debido a que su relación se fracturó; por eso, cuando Beatriz habló del asunto cinco días después, muchos internautas la criticaron, aunque también celebraron su anuncio:

“Hemos tomado la decisión de seguir con ‘Cuacolandia’ con la misma organización que tenía Elena”

“Creo que ella querría de mí que yo saliera y diera la cara y los tratara (a los caballos) con el mismo cariño y el mismo respeto que ella les tuvo a través de los años”, expresó la joven, quien también anunció que ella asumirá la dirección de “Cuacolandia”.

“Quiero decirles que toda mi familia y yo, de la mano de muchas otras personas en la cuales Elena confiaba plenamente, hemos formado un consejo y hemos tomado la decisión de seguir con ‘Cuacolandia’ con la misma organización que tenía Elena”, finalizó.

¿POR QUÉ LAS DECLARACIONES DE BEATRIZ, LA HERMANA DE ELENA LARREA, GENERARON TANTAS CRÍTICAS?

Como te comentamos anteriormente, Elena Larrea se encontraba distanciada de su familia debido a sus incursiones en el contenido para adultos, actividad que los parientes de la activista nunca aprobaron.

“Mi familia me desheredó. Básicamente me dijeron que no contara con ellos para nada porque era muy triste que ‘acabara haciendo esas cosas’ (...) perdí contacto con mi familia”, declaró Elena en una entrevista.

Es por ello que, con el anuncio de Beatriz, también llegaron las críticas, pues muchos no dudaron en reclamarle el hecho de que se involucrara en “Cuacolandia” hasta ahora, y no cuando su hermana más lo necesitaba. Otras personas, por su parte, decidieron darle el beneficio de la duda y ver cómo funciona el refugio antes de emitir su opinión.