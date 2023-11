¿Qué hay de cierto sobre un posible reencuentro entre Luis Miguel y sus hijos?

Luis Miguel sigue conquistando los corazones de sus miles de fans mexicanos con su Luis Miguel Tour 2023, y en medio de su éxito profesional, muchos se preguntan si, por fin, el cantante podrá convivir con los hijos que tuvo con Aracely Arámbula.

Fue el pasado mes de septiembre que Aracely Arámbula estalló, como no lo había hecho antes, contra Luis Miguel, señalándole por ser un “ deudor alimentario ”, por lo que inició un proceso legal que, hasta el momento, continúa dando de qué hablar tanto en redes sociales como en medios de comunicación.

En medio de los cruces de señalamientos entre los abogados de ambas estrellas, Luis Miguel ha tenido una serie de acercamientos con su hija Michelle Salas a raíz de su boda que, rápidamente, despertó las esperanzas de que muy pronto también conviva con sus hijos, Miguel y Daniel.

¿SERÁ POSIBLE UN REENCUENTRO ENTRE LUIS MIGUEL Y SUS HIJOS?

Hace poco, trascendió que Luis Miguel habría depositado una millonada para saldar la deuda por concepto de pensión alimenticia que tenía con Aracely Arámbula desde el 2019; sin embargo, los abogados de “El Sol” señalaron que la actriz no había aceptado los 25 millones de pesos mexicanos.

Guillermo Pous, el abogado de Aracely Arámbula, detalló para Ventaneando que el millonario depósito de Luis Miguel se hizo con el fin de neutralizar las acciones legales que pudieran desatarse contra el cantante; asimismo, Pous remarcó que ambas celebridades están intentando llegar a un acuerdo sin tener que presentarse ante la Fiscalía, de hecho, Luis Miguel ha faltado a las dos audiencias a las que fue convocado.