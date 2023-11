Aracely Arámbula reveló por qué sus hijos no fueron a la boda de Michelle Salas y culpó a Luis Miguel, ¿qué dijo?

El pleito entre Luis Miguel y Aracely Arámbula sumó un nuevo capítulo luego de que la abogada del cantante acusara a la actriz de restringir la convivencia con los hijos que la pareja tiene en común.

Raquel Aguirre, la abogada de Luis Miguel , causó revuelo hace unos días al asegurar que el cantante sí habría invitado a sus hijos, Miguel y Daniel, a la boda de Michelle Salas, su media hermana, pero que los jóvenes no fueron al evento porque Aracely Arámbula no les permitió asistir.

Las declaraciones de Raquel Aguirre para el programa “Sale el Sol”, que salieron a la luz el pasado 17 de noviembre, no tardaron en viralizarse en redes sociales; debido a esto, Aracely Arámbula no tardó en desmentir estas afirmaciones e incluso culpó a Luis Miguel de la inasistencia de sus hijos.

¿Cuál fue la razón detrás de la ausencia de Miguel y Daniel a la boda de Michelle Salas? Esto dijo Aracely Arámbula.

ARACELY ARÁMBULA ACLARA POR QUÉ LOS HIJOS DE LUIS MIGUEL NO FUERON A LA BODA DE MICHELLE SALAS

Fue en una entrevista telefónica para el programa español “Fiesta” que Aracely Arámbula respondió a las declaraciones de la abogada de Luis Miguel e incluso aseguró que, si sus hijos no fueron a la boda, fue por culpa del cantante.

Las palabras de Aracely Arámbula fueron retransmitidas por “Sale el Sol": esto afirmó sobre el asunto, ¿permite o no que Luis Miguel vea a sus hijos?

“No, no, no, bueno, es que siempre va a ser noticia el que sí, el que no. No, en absoluto”, aseguró la actriz, quien confirmó que, en efecto, Miguel y Daniel fueron invitados a la boda de Michelle Salas ; sin embargo, los jóvenes no pudieron viajar a la Toscana italiana en octubre porque Luis Miguel no firmó sus pasaportes.

De hecho, Michelle Salas se contactó con Aracely el 2 de octubre, una semana antes de la boda, para invitar formalmente a sus medios hermanos; sin embargo, debido a la falta de la firma de Luis Miguel la asistencia de los jóvenes no pudo ser posible.

¿ARACELY ARÁMBULA DEJA O NO QUE LUIS MIGUEL VEA A SUS HIJOS?

Por otro lado, Aracely Arámbula desmintió que haya impuesto restricciones para que Luis Miguel vea a sus hijos, como la abogada del cantante lo afirmó, e incluso aseguró que las puertas de su casa siempre han estado abiertas para su expareja.