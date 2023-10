Confirman que Aracely Arámbula demandó a Luis Miguel por no pagar la manutención de sus hijos

Hace unos días, Aracely Arámbula

Luis Miguel y sus problemas legales por no pagar la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel, han sido un recurrente tema de conversación en los últimos días debido al debate que se ha generado por las explosivas críticas de Aracely Arámbula, pues incluso Myrka Dellanos, expareja de “El Sol”, negó que esto sea cierto.

Sin embargo, los dimes y diretes que han tenido eco en redes sociales se han confirmado este lunes gracias a una entrevista que el licenciado Guillermo Pous, el “abogado de las estrellas”, ofreció a El Universal en donde confirmó que existe una demanda en contra de Luis Miguel debido a los adeudos que el cantante tiene con la pensión de sus hijos; conoce la historia.

SÍ EXISTE DEMANDA CONTRA LUIS MIGUEL POR DEUDA ALIMENTARIA: GUILLERMO POUS

Guillermo Pous aseguró en su charla que Luis Miguel no ha hecho los pagos correspondientes a la pensión alimenticia de sus hijos desde el 2019, por lo que sí existe una demanda en contra de “ El Sol ” en los juzgados de lo familiar de la Ciudad de México.

“El señor Gallego Basteri es un deudor alimentario porque no ha pagado desde diciembre del 2019”, explicó Pous durante la entrevista.

Por otra parte, se le cuestionó al abogado por qué Luis Miguel no aparece en la lista de deudores alimentarios, a lo que Guillermo Pous respondió: “En tanto no haya esa indicación por parte del juez, no va aparecer en ese listado, lo que no significa que no lo sea. Para que aparezca se requiere que el juez lo solicite expresamente”.

Sobre Aracely Arámbula, Pous aseguró que “La Chule” sólo quiere que el padre de sus hijos se ponga al corriente con los pagos atrasados y cumpla con la pensión puntualmente.