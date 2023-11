La ex de Alfredo Adame lo demanda por daño moral: ‘Lo quiero ver en el psiquiátrico’

Alfredo Adame está de nuevo en problemas; esta vez, debido a una demanda que le interpuso en su contra su exnovia, Magaly Chávez, quien lo acusa de daño moral.

Fue a través de una entrevista para un programa matutino que Magaly Chávez ofreció más detalles sobre la demanda que interpuso contra Alfredo Adame y aseguró que, si bien está consciente de que el exconductor no será encarcelado, mínimo lo quiere “ver en el psiquiátrico”.

En la transmisión de este miércoles del matutino “Venga la Alegría”, Magaly Chávez explicó que decidió demandar a Alfredo Adame debido a que el conductor comenzó a decir en varios medios de comunicación que ella era una mujer trans, declaraciones que ella negó rotundamente.

MAGALY CHÁVEZ QUIERE VER A ALFREDO ADAME “EN EL PSIQUIÁTRICO”

Fue hace unos días que Magaly Chávez cumplió las advertencias que le había hecho a Alfredo Adame desde inicios de año y acudió ante las autoridades para interponer una denuncia contra el conductor por daño moral.

La primera audiencia fue el 10 de noviembre, y aunque Alfredo Adame no asistió, las autoridades determinaron una serie de medidas preventivas: ahora, el conductor no puede hablar públicamente de su expareja, ni estar cerca de ella, tal como ella lo detalló en “Sale el sol”.

“Queremos llegar a todo lo necesario para que esta persona pague. Es algo que yo siempre he dicho, no sé si el señor tenga algo... no me interesa eso, yo lo que quiero es que sea castigado por lo que ha dicho, por lo que ha hecho en mi contra”, admitió Magaly Chávez, quien incluso admitió que ha contemplado la posibilidad de ir a un psicólogo luego de las agresiones de Alfredo Adame .

“Si yo no lo veo en la cárcel, por lo menos lo quiero ver en un psiquiatra, no espero de él nada. No puede haber una persona como él así, como si nada”, concluyó Magaly Chávez, quien adelantó que la segunda audiencia tendrá lugar el próximo 22 de noviembre.