¿Qué dijo Aleks Syntek de Shakira? La fuerte razón por la que lo tundieron tras asistir a sus conciertos en México

Aleks Syntek se volvió blanco de filosas críticas en redes sociales por culpa de Shakira durante el fin de semana, todo como consecuencia de haber ido a uno de los shows históricos que la colombiana ofreció en la Ciudad de México. Y es que además de que estuvo entre el público, el músico tuvo la oportunidad de interactuar con ella detrás de bambalinas, un momento que quiso compartir en sus redes sociales, sin imaginar que recibiría numerosos ataques por todo lo que hizo en el pasado, cuando atentó contra la imagen de la artista.

Aleks Syntek presumió su FOTO con Shakira, pero sus fanáticos lo destrozaron

A través de su cuenta oficial de Instagram, Aleks Syntek mostró cómo fue su reunión con Shakira durante una de las fechas del “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. En las imágenes de este encuentro aparecen ambos cantantes posando sonrientes, toma en la que también estuvo Natalia Coronado, hija del mexicano, sin embargo, la respuesta no fue la esperada, ya que de inmediato los internautas se lanzaron en su contra y le recordaron que hace poco él criticó a la intérprete de “Loba” y hasta puso en duda su talento.

Aleks Syntek tuvo que borrar sus fotos con Shakira tras ser criticado en redes sociales Instagram

Tras esta ola de hate, Syntek optó por borrar cualquier rastro de su interacción con Shakira, aunque en plataformas como X y TikTok todavía hay evidencia de lo que pasó. Por su parte, prefirió guardar silencio y hacer caso omiso de todos estos señalamientos que opacaron lo que pudo haber sido un día especial, tal como el que vivió Eugenio Derbez.

¿Qué pasó con Shakira y Aleks Syntek? La polémica que hizo enfurecer al público

El desagrado por la foto de Aleks Syntek y Shakira se produjo cuando usuarios de internet recordaron la vez que el cantante se expresó de forma negativa de su colega. Esto sucedió durante una entrevista para “El podcast + pedido”, donde atinó a decir que la barranquillera ya había perdido la esencia que la lanzó a la fama, dando a entender que sus nuevas creaciones ya no eran tan valiosas, en especial desde que se había aventurado a probar otros ritmos y delatar sus sentimientos con letras más directas, como hizo en su colaboración con Bizarrap.

“Fíjate que esta es la Shakira que extrañamos todos, ¿no? La que hacía letras bonitas, canciones pop, solo por eso me quedo con este disco. Pero ya lo nuevo de Shakira no me hace muy feliz, la verdad. Y yo creo que a mucha gente tampoco”, expresó.

No conforme con este dardo, el también productor condenó la postura de Shakira al escribir sobre su separación de Gerard Piqué y calificó su actitud como la de alguien que “vive con mucho veneno”, haciendo referencia a “No”, uno de los temas que compuso en el pasado con Gustavo Cerati. “Y yo digo, ¿ya viste que sí se puede vivir con un chorro de veneno? Esa es mi forma de pensar. A lo mejor sí entiendo que esté muy enojada con su ex, pero ¿y sus hijos? O sea, por respeto a los chavos, yo no me le iría a la yugular al padre de mis hijos, porque seguirá siendo siempre su papá. Al final le está dando una patada y eso no se me hace bien”, fue la frase con la que Aleks Syntek se ganó como enemigos a los admiradores de Shakira.