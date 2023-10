Así defendió Shakira las canciones que ha lanzado contra Piqué: ‘Soy una loba herida’

Desde “Session 53" con Bizarrap hasta su más reciente sencillo, “ El jefe ”, Shakira se ha vuelto la sensación de los internautas, quienes no se cansan de descubrir los mensajes contra Piqué y Clara Chía en las letras de las canciones; sin embargo, los comentarios negativos también se han hecho presentes, pues no son pocas las personas que consideran que la colombiana ya debería superar la ruptura.

Sin embargo, Shakira sacó las uñas y, en una reciente entrevista con Billboard, la cantante defendió sus creaciones e incluso contó una anécdota sobre “Session 53", pues muchos le pidieron cambiar la letra. Estas fueron sus explosivas declaraciones.

SHAKIRA DEFIENDE SUS CANCIONES ANTE LAS CRÍTICAS

En varias ocasiones, Shakira ya había declarado que la música había sido un medio para desahogarse y expresar por lo que estaba pasando tras separarse de Gerard Piqué; sin embargo, ahora la colombiana se explayó más sobre sus polémicas canciones.

“No soy diplomática de las Naciones Unidas. Soy una mujer, una loba herida”

Por ejemplo, Shakira contó que, en el caso de “Session 53”, muchos le pidieron modificarla debido a sus contundentes mensajes contra Gerard Piqué y Clara Chía:

“Me decían: ‘Cambia la letra, eso no puede salir’. Y yo contesté que no soy diplomática de las Naciones Unidas. Soy una mujer, una loba herida. Me ha sorprendido poder hacer limonada con los limones más agrios”, aseguró.

Por otra parte, Shakira aceptó que en los momentos más complicados de su vida es cuando se pone más creativa, algo que también le sirve como terapia para superar el dolor.

“Cuando más escribo es cuando peor estoy. La vida me pega un revolcón, de eso he aprendido mucho y me siento más fuerte”, aceptó Shakira.

“Ahora estoy en una luna de miel con mi música y mi carrera. Estoy enamorada de lo que hago”

“No pensaba que tendría tanta energía vital para superar ciertas etapas de la vida. Y resulta que era menos frágil de lo que pensaba. Mi música es una herramienta de supervivencia”, detalló la cantante.

Shakira finalizó la entrevista asegurando que, en este momento, se encuentra inspirada y con buen ánimo.

“Ahora estoy en una luna de miel con mi música y mi carrera. Estoy enamorada de lo que hago”, concluyó.