Nuria Gil ya eligió su vestido de novia: “Ya empiezan los nervios”

Uno de los días más importantes en la vida de Nuria Gil está por llegar: el de su boda. Su enlace religioso con el doctor Alejandro Hoyos será el próximo 29 de noviembre en una hacienda de Morelos y, como todas las novias, su secreto mejor guardado es el vestido que usará.

La actriz, quien actualmente da el clima en el noticiario matutino de Imagen TV, nos invitó a ser testigos de la elección de tan importante prenda de la mano de tres de sus mejores amigas: Jessica Díaz, Brisa Carrillo y Tamara Fascovich. La cita fue en Pronovias dentro de un reconocido almacén en Polanco; ahí, nos encontramos con la flamante novia, quien nos compartió cómo vive la cuenta regresiva para su enlace.

“Estoy superemocionada, ya empiezan los nervios en el estómago de que se acerca la fecha, estamos viendo los últimos detalles, ya Alejandro también está viendo su traje, igual mi mamá, mi suegra…, ahora sí ya me cayó el veinte de que ya va a ser, todos quieren que ese día sea el más especial y estoy feliz, feliz”, nos compartió Nuria.

En un espacio donde se respiraba la emoción, la ilusión y el amor, se cerró la cortina para que Nuria comenzara con la prueba, mientras que Jessica, Brisa y Tamara esperaban del otro lado sentadas para ver por primera vez a su amiga vestida de novia.

La cortina se abrió y todas se quedaron boquiabiertas, impresionadas y hasta con los ojos a punto de las lágrimas por verla enfundada en un vestido blanco en línea A, con escote palabra de honor y flores en 3D en la parte de la falda.

Las chicas le dijeron a Nuria que se veía divina y, por supuesto, no faltaron las fotos para inmortalizar estos bellos momentos.

Nuria Gil nos invitó a sus pruebas de vestido de novia

El segundo vestido que se probó fue corte princesa, con escote de corazón, bordados y glitter, que definitivamente la hacían verse fabulosa; y el último vestido fue al estilo Hollywood, corte sirena, escote corazón y una apertura en la pierna, por el cual todas las amigas se inclinaron y hasta hicieron letreritos para darle un 10 de calificación.

Sin embargo, Nuri nos dejó como final de telenovela en viernes, pues se guardó el secreto de cuál será el vestido, pero nos dio algunas pistas: “El elegido es una combinación del primero y el último que me probé, así strapless y un poco grande de abajo, pero bueno también me gustó el segundo, así que no se confíen; también voy a usar velo, estoy viendo si será completamente liso, que me parece superelegante o con algunos toquecitos”.

¿Nuria planea tener bebés a corto plazo?

A Nuria le llegaron al corazón las palabras de sus amigas y al final de la prueba se abrazaron y brindaron por todo lo que viene para ella. Y aunque Nuria nos confió que no tendrá damas de honor en su boda, sí sabe que cuenta con grandes amigas que la están apoyando con muchos detalles.

Nuria Gil Octavio Lazcano

La única, dijo, que la acompañará en su cortejo será su hermana menor María José, “ella será mi madrina de ramo, y mi papá me va a entregar y no saben cómo me emociona ese momento porque lo he soñado toda mi vida, ir caminando con mi papá hacia el altar, es algo que tengo superclaro desde chiquita y no puedo esperar a que llegue ese momento”.

Después de su boda, la originaria de Puebla no tiene contemplada luna de miel “porque ya tenemos compromisos y viene fin de año, y queremos pasarla con nuestra familia, entonces estamos pensando en la luna de miel para el otro año con más tranquilidad y más presupuesto, estamos pensando en Italia, Grecia, en algún crucero, estamos por definir”.

A casi tres meses de la boda, Nuri nos aseguró que por el momento ella y Alex no piensan en agrandar la familia: “Estamos pensando que dentro de algunos añitos, no hay prisa”.

Alejandro Hoyos y Nuria Gil se conocieron desde niños en su natal Puebla y la vida los reencontró 25 años después; él le entregó el anillo en Punta Cana en agosto del año pasado, luego de tres años de noviazgo, y el próximo 29 de noviembre se casarán en una hacienda en Morelos