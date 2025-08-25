Suscríbete
El Juego de las Estrellas CDMX 2025: Gana boletos GRATIS para el evento de La Mejor FM

Más de 40 artistas se enfrentarán en la cancha de futbol y también cantarán en este gran evento de La Mejor FM 97.7; y TVyNovelas tiene entradas para ti

August 25, 2025 • 
María de Jesús Candedo
juego-estrellas-boletos.jpg

El juego de las estrellas 2025

Instagram

El juego de las estrellas 2025 ya tiene fecha, hora y lugar, y promete convertirse en el evento deportivo-musical más esperado del año. Será el miércoles 27 de agosto a las 6 de la tarde en el histórico Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la alcaldía Benito Juárez.

El espectáculo reunirá a un cartel de lujo que pocas veces se ve en un mismo escenario.

Figuras como Luis R. Conriquez, La Arrolladora Banda El Limón, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, El Mimoso, El Yaki, Luis Ángel “El Flaco” y El Bebeto se vestirán de futbolistas para defender a su equipo. A ellos se suman estrellas como Memo Garza, Germán Montero, Brincos Dieras, Gala Montes, Mariana Seoane, Horacio Palencia, Joss Favela, Claudio Alcaraz, Banda Carnaval, Jessi Uribe, Lorenzo Méndez y Saúl “El Jaguar”, entre muchos más, listos para darlo todo en la cancha y en el escenario.

“Aquí serán cuatro cuartos, juegan 15 minutos y descansan 15 minutos, pero en ese descanso van a echarse palomazos. Es un encuentro de Norteños contra Bandas y son más de 40 artistas. El mensaje es que la música y el deporte no tienen fronteras ni divisiones. Que se puede disfrutar juntos, sin importar géneros, estilos o regiones. Que la unión y la diversidad generan las experiencias más memorables. Queremos que el público se lleve la idea de que la radio no sólo conecta canciones, sino emociones, culturas y personas”, nos dijo Andrés Salazar “El Topo”, director de La Mejor FM 97.7 CDMX.

LOS FANS TENDRÁN LA OPORTUNIDAD DE VER A SUS ÍDOLOS EN OTRA FACETA

La emoción se desbordará cuando los artistas se enfrenten en el clásico Norteños vs Bandas, en un duelo lleno de diversión, goles y sorpresas. Los fans tendrán la oportunidad de ver a sus ídolos convivir, bromear y mostrar una faceta diferente, antes de cerrar con una auténtica fiesta musical que promete horas de baile, canto y emoción.

Y para que la experiencia sea aún más completa, las jugadas estarán narradas por voces de peso en el mundo deportivo y del entretenimiento: David Faitelson, Leo Riaño y Paco Animas.

La Mejor FM
María de Jesús Candedo
