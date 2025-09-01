Suscríbete
Famosos

Tania Matus llega al Salón Los Ángeles el 6 de septiembre: “Es el momento de mi vida”

Su música mezcla el romanticismo con ritmos latinos como la salsa, bolero y cumbia.

September 01, 2025 • 
María de Jesús Candedo
tania-matus-.jpg

Tania Matus

Cantante, compositora y una mujer completa dispuesta a disfrutar su propio éxito, pese a los injustos altibajos del amor. Tania Matus se reconstruye, es profunda y es su dulcísima voz la que vestirá de gala el icónico Salón Los Ángeles.

Será este sábado 6 de septiembre que TVyNovelas te invite a pasar una noche de baile, salsa, música latina, boleros y cumbia con invitados especiales y sonideros en el marco especial de su nuevo lanzamiento musical.

Sígenos en Instagram; durante la semana publicaremos las bases para ganar los boletos. Es indispensable que nos sigas.

Te puede interesar:
Mariana-sudadera aldo.png
Famosos
“Que no sea desgraciada”: Doña Lety a Mariana Botas por la sudadera de su nieto
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Yolanda Andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade sorprende con un cambio de look en plena crisis de salud
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Alicia-Villarrear.png
Famosos
Alicia Villarreal vuelve a enamorarse: presenta a su novio influencer que es 11 años menor
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Wendy-Ninel.png
Famosos
Wendy Guevara le responde a Ninel Conde con todo: “Te escuchas como ardida”
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz

Me imagino que es un sueño cantar en el Salón los Ángeles...
Sí, era mi sueño dorado tocar ahí. Yo crecí muy cerca del Salón Los Ángeles, a la vuelta, y para mí ese lugar siempre significó una parte de la historia de la música, donde estuvieron grandes figuras de la música tropical.

Es un lugar con muchos matices, ¿no?
Sí, por lo menos para mí tuvo como muchos, en su tiempo era una zona muy insegura, violencia constante, pero al mismo tiempo me hizo una mujer fuerte, con un blindaje gigantesco, hoy es un lugar histórico. Yo he sido una mujer tan necia con este sueño que por fin se me abren las puertas.

¿Es este tu mejor momento?
Fíjate que están pasando cosas al mismo tiempo, es el momento de mi vida, pero también estoy en una etapa en donde emocionalmente estoy sensible y triste.

¿Cuál es el dolor por el que atraviesas?
Por un lado, tengo las cosas que tanto soñé, pero al mismo tiempo mi casa se está quedando sin muebles y sin la persona que quiero, sé que lo que ocurre es un parteaguas para mí y si te soy honesta, justo esto me está sosteniendo, esa pérdida, esa ruptura tan dura para mí está siendo sostenida por todo este sueño que yo he fomentado y cultivado durante tanto tiempo, la música jamás me ha dejado sola.

Conciertos
María de Jesús Candedo
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
pepe aguilar perro.jpg
Famosos
Comunicado de los Aguilar confirma que se quisieron desquitar con Emiliano en post del perro
August 31, 2025
 · 
Alejandro Flores
emiliano-aguilar-perro-.jpg
Famosos
Tras burla de los Aguilar, Emiliano contraataca: “Qué bonita familia de perros”
August 31, 2025
 · 
MrPepe Rivero
juan soler y paulina mercado.jpg
Famosos
Juan Soler revela la dramática historia de su hijastro: “Necesitaba un riñón para seguir viviendo”
August 31, 2025
 · 
Alejandro Flores
alexis ayala y mariana.jpg
Famosos
“Para eso me contrataron": Alexis Ayala revela por qué nunca está en las fiestas de LCDFM
August 31, 2025
 · 
Alejandro Flores
dalilah y mar contreras.jpg
Famosos
Mar le dice a Dalilah que le falta empatía y humildad; ella responde con esta cara
La cena de nominados se convirtió en un mini posicionamiento en el que se enfrentaron los habitantes de los Cuartos Noche y Día
August 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
frankenstein.jpg
Series y Cine
Guillermo del Toro divide opiniones con su “Frankenstein” en Venecia: No hubo ovaciones
En el estreno de Venecia, el cineasta mexicano defendió su película de las malas críticas
August 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
emiliano aguilar.jpg
Famosos
Al interior de la casa de Emiliano Aguilar en Tijuana: “Piensan que tengo un gran estudio pero me vale”
El hijo mayor de Pepe Aguilar, con el que está en conflicto, tiene un espacio en el que organiza mini conciertos
August 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
alexis ayala (6).jpg
Famosos
Preocupa la salud de Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México
Varias veces, algunos habitantes le han recriminado su poca energía para las fiestas pero todo indica que hay otra explicación a sus actitudes
August 30, 2025
 · 
Alejandro Flores