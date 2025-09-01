Tania Matus llega al Salón Los Ángeles el 6 de septiembre: “Es el momento de mi vida”

Cantante, compositora y una mujer completa dispuesta a disfrutar su propio éxito, pese a los injustos altibajos del amor. Tania Matus se reconstruye, es profunda y es su dulcísima voz la que vestirá de gala el icónico Salón Los Ángeles.

Será este sábado 6 de septiembre que TVyNovelas te invite a pasar una noche de baile, salsa, música latina, boleros y cumbia con invitados especiales y sonideros en el marco especial de su nuevo lanzamiento musical.

Sígenos en Instagram; durante la semana publicaremos las bases para ganar los boletos. Es indispensable que nos sigas.

Me imagino que es un sueño cantar en el Salón los Ángeles...

Sí, era mi sueño dorado tocar ahí. Yo crecí muy cerca del Salón Los Ángeles, a la vuelta, y para mí ese lugar siempre significó una parte de la historia de la música, donde estuvieron grandes figuras de la música tropical.

Es un lugar con muchos matices, ¿no?

Sí, por lo menos para mí tuvo como muchos, en su tiempo era una zona muy insegura, violencia constante, pero al mismo tiempo me hizo una mujer fuerte, con un blindaje gigantesco, hoy es un lugar histórico. Yo he sido una mujer tan necia con este sueño que por fin se me abren las puertas.

¿Es este tu mejor momento?

Fíjate que están pasando cosas al mismo tiempo, es el momento de mi vida, pero también estoy en una etapa en donde emocionalmente estoy sensible y triste.

¿Cuál es el dolor por el que atraviesas?

Por un lado, tengo las cosas que tanto soñé, pero al mismo tiempo mi casa se está quedando sin muebles y sin la persona que quiero, sé que lo que ocurre es un parteaguas para mí y si te soy honesta, justo esto me está sosteniendo, esa pérdida, esa ruptura tan dura para mí está siendo sostenida por todo este sueño que yo he fomentado y cultivado durante tanto tiempo, la música jamás me ha dejado sola.