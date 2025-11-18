Suscríbete
Vanessa Huppenkothen volvió a Televisa y responde a ‘hater’ frontalmente: ¿Lo hizo por dinero?

La conductora vuelve a las filas de TUDN y se despide de ESPN.

November 17, 2025 • 
MrPepe Rivero
El pasado 15 de noviembre, en el partido México vs. Uruguay de cara a la Copa del Mundo FIFA 2026, fue el regreso oficial de Vanessa Huppenkothen, Enrique ‘Perro’ Bermúdez y Mauricio Ymay a las filas de TUDN.

En Televisa los recibieron de vuelta con los brazos abiertos. Vanessa, comentó que es “volver como la mujer en la que me he convertido y en la profesional que soy”.

Cabe recordar que Vanessa Huppenkothen dejó Televisa en 2016 tras brillar como reportera y conductora, pero luego se integró a la señal de ESPN.

Es por ello que dedicó una emotiva carta de despedida para dicho canal y sus compañeros, desde José Ramón Fernández hasta “a los que veía poco pero la TV nos hacía sentir cerca, Fer Palomo, Martín Ainstain, Alex Pareja Ro Faez, Moi Llorens. A todos, gracias, me los llevo en el corazón!”.

Vanessa se sinceró en Instagram: “ESPN, Te confieso que me costó mucho tomar la decisión, fuiste mi casa por 9 años, mi refugio y mi lugar feliz, el Disney de los deportes! Cierro un grandioso capítulo en mi vida que me enseñó, me permitió crecer, desarrollarme, aprender y sacar lo mejor de mí.

“Me llevo los mejores recuerdos y la fortuna de haber conocido grandes personas. Gracias José Ramón por tus consejos, pláticas y análisis! Es un honor haber trabajado contigo! A todos los que hacían que la magia pasara: equipo de producción, cámaras, luz, sonido, floor’s, gracias por su paciencia, los voy a extrañar”, escribió la conductora.

¿Volvió a Televisa por dinero?

Vanessa Huppenkothen recibió decenas de comentarios positivos, de compañeros y seguidores. Sin embargo, hubo uno que le lanzó el dardo de forma directa, al escribir: “Regresa a dónde la trataban mal, quien la entiende, Money, Money (dinero) será ?”.

Así que Vanessa decidió responder frontalmente y despejar dudas de una vez por todas: “Afortunadamente el “money” no me impulsa a tomar decisiones”.

Vanessa formará parte fundamental de la cobertura de TUDN sobre la Copa Mundial FIFA 2026.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
