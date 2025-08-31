Preocupa la salud de Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México

En varias ocasiones, algunos habitantes de La Casa de los Famosos han señalado a Alexis Ayala por su “poca energía”.

Sobre todo los jóvenes como Elaine Haro le han recriminado en las nominaciones y posicionamientos que suele alejarse de las fiestas e irse a dormir demasiado temprano.

Sin embargo, hay indicios de que estas actitudes de Alexis tiene una explicación más allá de lo que quiere o no quiere hacer en el reality show.

“Tú no estás bien Alexis Ayala”, le dijo Dalilah Polanco al actor la noche de este miércoles.

Justo después de las nominaciones y mientras todos los demás habitantes cenaban y discutían sobre las implicaciones de la placa multitudinaria (salieron 8 nominados), Alexis se sentó en una periquera de la cocina con semblante cansado.

Ante el comentario de Dalilah, Alexis aceptó que en efecto se sentía mal pero que no estaba preocupado.

“Sí, me siento más pero ya estoy mejor que hace rato”.

¿Qué se sabe de la salud de Alexis Ayala dentro de La Casa?

Alexis ya contó dentro de La Casa de los Famosos México que apenas tres días antes de entrar al reality show, los problemas cotidianos lo agobiaron hasta el punto de que “si me estuviera pasando esto mismo hace siete años, me daría otro infarto”.

Ayala tuvo que vender su casa ante la crisis económica por la que atraviesa y que comenzó en 2019, después de que se recuperó, ciertamente, de un infarto que lo puso al borde de la muerte.

Después de ese dramático episodio, Ayala se quedó con una deuda hipotecaria (había invertido todo su capital en una nueva versión del show Solo para Mujeres que no alcanzó a despegar) y sin trabajo en pantalla como actor.

Aunque ha recuperado mucho terreno, las secuelas económicas, emocionales y físicas se reflejan en su estado de salud.

Este miércoles, antes de la Gala de Nominación, Alexis tuvo que sobreponerse a una mala condición física. “Te veo muy madreado”, le advirtió Dalilah.