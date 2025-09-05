Suscríbete
Famosos

Por qué dicen que La Casa de los Famosos México aplicó un ‘Se Vale’ con la caída de Dalilah Polanco

“Arremángala, arrempújala”... Facundo hizo alusión al momento viral.

September 05, 2025 • 
MrPepe Rivero
dalilah-caida-se-vale-.jpg

Caída de Dalilah Polanco

La Casa de los Famosos México

La noche de este jueves 4 de septiembre, Dalilah Polanco sufrió una aparatosa caída dentro de una dinámica de La Casa de los Famosos. Sin embargo, durante la gala no se mencionó nada.

Minutos antes de las 10 de la noche ocurrió el accidente, en el que Dalilah resultó lastimada. La Jefa ordenó que la llevaran al confesionario y fue hasta cuatro horas después, a las 2am, que se volvió a escuchar la voz de la actriz en medio de la censura de las cámaras.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
dalilah-caida-se-vale-.jpg
Famosos
Por qué dicen que La Casa de los Famosos México aplicó un ‘Se Vale’ con la caída de Dalilah Polanco
“Arremángala, arrempújala”... Facundo hizo alusión al momento viral.
September 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Dalilah Polanco regresó a La Casa a las 2am, pero se volvió a ir: Censuraron cámaras de ViX y Shiky la esperó
September 05, 2025
Famosos
Abelito, Aldo y Aarón se transforman en LCDLFM: Explotan memes y comparativos con otras famosas
September 03, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

Fue hasta la madrugada del viernes 5 de septiembre cuando Dalilah volvió a La Casa definitivamente, con una muleta. Durmió en su cama, en Cuarto Día.

caida-dalilah-3.jpg

¿Por qué dicen que La Casa de los Famosos México aplicó un ‘Se Vale’?

El incidente con Dalilah ocurrió al inicio de la prueba eliminatoria para dar con los finalistas que pelearían por el beneficio de la salvación contra el líder de la semana, Guana.

De hecho, en medio del dolor, Dalilah Polanco pidió que siguieran con la dinámica. Y así lo hicieron. Facundo comentó que aplicaron un “Se Vale” ante la situación.

Durante la gala, nada se mencionó sobre el estado de Dalilah Polanco. Alexis Ayala incluso comentó con Mar Contreras que no dirían nada porque rompería con el flujo planeado de la gala.

Si bien Dalilah recibió atención médica, el hecho de que durante la gala no se mencionara el asunto recordó al episodio viral del programa ‘Se Vale’, el show que se transmitió entre 2007 y 2012 en el canal 4, que hoy es N+ Foro.

facundo-casa---.jpg

En un juego que implicaba una tirolesa, la conductora Emma Escalante se cayó desde las alturas del foro. Aunque había colchonetas de seguridad, no fueron suficientes para evitar que el golpe fuera grave. En el audio del video se escucha cómo grita y llora, pero la producción decidió seguir con el programa como si nada hubiera pasado.

La banda en vivo y los animadores se pusieron a cantar y bailar “Arremángala, arrempújala” del grupo Los Karkiks, convirtiéndose en uno de los momentos más bizarros de la televisión.

Dalilah Polanco La Casa de los Famosos México No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
masterchef lorena herrera.jpg
Famosos
Cachan a Lorena Herrera mintiendo en vivo en un reality show y se gana el odio en redes
September 05, 2025
javiercarranza.jpg
Famosos
Javier Carranza revela cuánto dinero le devolvió su ex prometida para terminar con el juicio
September 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
aleinaharoshikysalvacion.jpg
Famosos
Dos desgracias para el Cuarto Día en el robo de salvación este 4 de septiembre en LCDFM
September 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
emilinaoaguilahijapepeaguilar.jpg
Famosos
¿Por qué Pepe Aguilar no conoce a su nieta? Emiliano Aguilar le responde
September 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
caida-dalilah-1.jpg
Famosos
Dalilah Polanco sufre aparatosa caída en plena pregala de La Casa de los Famosos México
La llevaron al confesionario.
September 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
marieclaire-ninelconde.jpg
Famosos
Ninel Conde y Marie Claire Harp confiesan: ¿Quién SÍ regresó el anillo de compromiso a José Manuel Figueroa?
¡Chisme de chavas!
September 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
cynthia rivera leon rivera.jpg
Famosos
Cynthia Rivera se despega por primera vez de su hijo y muestra tierna foto: “ni siquiera volteó a verme”
Cynthia y Carlos Rivera decidieron que León, a sus 2 años, comenzara a ir a la escuela
September 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
emiliano aguilar madre.jpg
Famosos
El pasado musical de Carmen Treviño, ex esposa de Pepe Aguilar; su carrera se truncó por problemas maritales
Pocos recuerdan que Carmen llegó incluso a aparecer dos veces en “Siempre en domingo”, el programa de variedades de Televisa más popular de esa época
September 04, 2025
 · 
Alejandro Flores