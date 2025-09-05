Por qué dicen que La Casa de los Famosos México aplicó un ‘Se Vale’ con la caída de Dalilah Polanco

La noche de este jueves 4 de septiembre, Dalilah Polanco sufrió una aparatosa caída dentro de una dinámica de La Casa de los Famosos. Sin embargo, durante la gala no se mencionó nada.

Minutos antes de las 10 de la noche ocurrió el accidente, en el que Dalilah resultó lastimada. La Jefa ordenó que la llevaran al confesionario y fue hasta cuatro horas después, a las 2am, que se volvió a escuchar la voz de la actriz en medio de la censura de las cámaras.

Fue hasta la madrugada del viernes 5 de septiembre cuando Dalilah volvió a La Casa definitivamente, con una muleta. Durmió en su cama, en Cuarto Día.

¿Por qué dicen que La Casa de los Famosos México aplicó un ‘Se Vale’?

El incidente con Dalilah ocurrió al inicio de la prueba eliminatoria para dar con los finalistas que pelearían por el beneficio de la salvación contra el líder de la semana, Guana.

De hecho, en medio del dolor, Dalilah Polanco pidió que siguieran con la dinámica. Y así lo hicieron. Facundo comentó que aplicaron un “Se Vale” ante la situación.

Durante la gala, nada se mencionó sobre el estado de Dalilah Polanco. Alexis Ayala incluso comentó con Mar Contreras que no dirían nada porque rompería con el flujo planeado de la gala.

Si bien Dalilah recibió atención médica, el hecho de que durante la gala no se mencionara el asunto recordó al episodio viral del programa ‘Se Vale’, el show que se transmitió entre 2007 y 2012 en el canal 4, que hoy es N+ Foro.

En un juego que implicaba una tirolesa, la conductora Emma Escalante se cayó desde las alturas del foro. Aunque había colchonetas de seguridad, no fueron suficientes para evitar que el golpe fuera grave. En el audio del video se escucha cómo grita y llora, pero la producción decidió seguir con el programa como si nada hubiera pasado.

La banda en vivo y los animadores se pusieron a cantar y bailar “Arremángala, arrempújala” del grupo Los Karkiks, convirtiéndose en uno de los momentos más bizarros de la televisión.