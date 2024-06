¿Por qué Christian Nodal y Carolina Ross se dejaron de seguir en redes? Conoce la fuerte razón

Carolina Ross y Christian Nodal forjaron una relación profesional muy cercana debido a que ambos compartieron el escenario en más de una ocasión; sin embargo, de un momento a otro se distanciaron en redes... ¿por culpa de Ángela Aguilar

La amistad se quebró: ahora, Carolina Ross y Christian Nodal se dejaron de seguir en Instagram por razones que no habían sido aclaradas hasta ahora y, como era de esperarse, el nombre de Ángela Aguilar no tardó en surgir, pues muchos consideraron que la cercanía del intérprete de Botella tras botella con la joven sinaloense despertó los celos de Ángela Aguilar.

¿Pero qué tanto hay de cierto en esto, Carolina Ross y Christian Nodal se distanciaron en redes sociales por culpa de Ángela Aguilar? Esto es todo lo que sabemos de esta intrigante teoría que ha acaparado las tendencias de redes sociales .

¿POR QUÉ CHRISTIAN NODAL Y CAROLINA ROSS “SE PELEARON” EN INSTAGRAM?

Si entras a las respectivas cuentas oficiales de Instagram de Christian Nodal y Carolina Ross, te darás cuenta de que las interacciones entre ellos ahora son totalmente nulas, lo que despertó la controversia entre los seguidores de los cantantes, quienes ya estaban acostumbrados a que se comentaran sus fotos y se dieran Me gusta cada cierto tiempo.

“Yo no me di cuenta. O sea, de pronto me metí a mis redes y vi que no aparecía”

Carolina Ross habló sobre este asunto durante una reciente entrevista para Érika González, charla en donde la cantante reveló que ella ni siquiera se había dado cuenta de que Christian Nodal ya no la seguía en Instagram hasta varios días después.

“Yo no me di cuenta. O sea, de pronto me metí a mis redes y vi que no aparecía”, expresó la cantante, quien aclaró por otro lado que no está segura de si Ángela Aguilar “metió mano” en el asunto o no, pues en lugar de investigar qué pasó realmente, ella prefiere quedarse con todos los buenos momentos de amistad y compañerismo que pasó al lado de Nodal.