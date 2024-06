¿Por qué Ángela Aguilar y Christian Nodal no quieren salir juntos en las fotos con sus fans?

Ángela Aguilar y Christian Nodal

Algo similar había pasado en Estados Unidos, cuando los rumores de un noviazgo apenas empezaban y un seguidor les pidió una foto luego de topárselos a la salida de un restaurante. En ambos casos, el resultado fue el mismo: los cantantes accedieron pero con la condición de no salir juntos en las imágenes.

¿Por qué Ángela Aguilar y Christian Nodal se niegan a salir juntos en las fotos que se toman con sus fans? Esta fue la experiencia de Fernando Portillo, el joven que se los encontró de la mano en Francia y que tuvo una interacción con ellos bastante curiosa.

LA RAZÓN POR LA QUE ÁNGELA AGUILAR Y CHRISTIAN NO SALEN JUNTOS EN FOTOS CON SUS FANS

Como te habrás dado cuenta, Ángela Aguilar y Christian Nodal hacen todo lo posible por pasar desapercibidos ante el público, sobre todo porque su noviazgo ha desatado toda clase de memes, burlas y críticas.

“La cara de Nodal fue de shock, se congeló y él nunca contestó cuando les dije de la foto, se quedó callado”

Sin embargo, Fernando Portillo fue uno de las pocas personas que tuvo la fortuna de toparse con ellos e incluso tomarse la foto del recuerdo, aunque no con los dos juntos como hubiera sido lo ideal: esta fue la experiencia que narró para el programa De primera mano.

“Cuando me los topo, la cara de Nodal fue de shock, se congeló y él nunca contestó cuando les dije de la foto, se quedó callado”, expresó Fernando, quien reconoció que fue Ángela Aguilar quien tuvo una actitud más agradable y abierta ante esta curiosa petición, aunque eso no impidió que la pareja rechazara aparecer junta a toda costa:

“Me dice (Ángela) ‘No, no no, primero te tomo foto con él y luego nos tomamos nosotros’ Ella me quita el celular, nos toma la foto a Nodal y a mí y después se pega conmigo y ella toma la selfie”, contó el creador de contenido, quien apuntó a que la pareja tiene una especie de acuerdo para no salir en las fotos tomadas en redes.

“En el momento en que ella estaba tomando la selfie, llegó gente de Nodal y dijo: ‘Fotos no, fotos no’, pero ya nos habíamos tomado la foto”, expresó el tiktoker, quien se mostró satisfecho por haber obtenido un recuerdo de esta experiencia.