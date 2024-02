Denuncian a Kimberly La Más Preciosa por ‘agresiva’, ¡Charlotte Lascuráin teme por su vida!

La youtuber conmocionó a sus fans al anunciar, en un encuentro con medios de comunicación, que interpuso una denuncia contra la influencer trans luego de que en varias ocasiones la agrediera y hasta llegara a amenazarla, por lo que incluso ha llegado a temer por su vida.

Charlotte Lascuráin aseguró en la grabación, que se viralizó en cuestión de minutos, que ya había acudido al Ministerio Público de Iztapalapa para interponer un recurso legal en contra de Kimberly La Más Preciosa luego de que “La Perdida” tuviera un comportamiento preocupante durante los premios MTV MIAW.

De nueva cuenta, el clan de “Las Perdidas” se vio envuelto en la polémica, pues no han sido pocas las ocasiones en que tanto Kimberly como Paola Suárez , “La Patas”, se han visto involucradas en hechos agresivos.

¿QUÉ PASÓ ENTRE KIMBERLY LA MÁS PRECIOSA Y CHARLOTTE LASCURÁIN?

Charlotte le detalló a los reporteros que Kimberly, además de insultarla con toda clase de palabras fuertes, la empujó en varias ocasiones e incluso poco después soltó una preocupante amenaza durante un video en vivo:

“La verdad es que a mí eso me dio muchísimo miedo, me da miedo ir a los eventos y encontrármela”

“Cuando fui a los MTV MIAW, me empujó, me dijo muchas cosas feas, muchas palabras altisonantes. Después de eso yo asistí a la fiesta de Wendy y también me empujó, no sé si estaba bajo sustancias como el alcohol; posteriormente ella hizo un en vivo en donde dijo que cuando me viera ahora sí me iba a golpear”, detalló la youtuber.

“La verdad es que a mí eso me dio muchísimo miedo, me da miedo ir a los eventos y encontrármela”, expresó Lascuráin, quien reconoció que teme por su vida debido al agresivo carácter de “La Perdida”.

La creadora de contenido señaló, de igual manera, que no busca viralizarse ni dejar en mal a una persona; simplemente, quiere vivir en paz y dejar un precedente en caso de que algo le pase:

“Busco tranquilidad, mi paz y que pueda asistir a los eventos y no tener miedo, que ella no me vaya a hacer algo, y si de repente me hace algo pues ya hay un precedente”, concluyó la creadora de contenido, quien en todo momento recibió el respaldo de su novio.

LA REACCIÓN DE WENDY GUEVARA A LA DENUNCIA CONTRA KIMBERLY LA MÁS PRECIOSA

Kimberly La Más Preciosa no se ha pronunciado sobre este tema debido a que está disfrutando de un merecido viaje a Japón con su esposo, Óscar Barajas; sin embargo, quien sí reaccionó fiel a su estilo fue su amiga, Wendy Guevara :

“Yo no sé, son problemas de Kimberly. A ver si no la encarcelan antes de que sea reina de la marcha. Anda en Japón, ni cómo la agarren, háblenle a la Interpol”, comentó la famosa entre risas.