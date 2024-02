Paola Suárez perdonó a José de Jesús “N”, ¿pero regresó con él? “La Perdida” aclara los rumores

Fue el noticiero De primera mano el que divulgó que una de las razones por la que “La Patas” había perdonado a José de Jesús “N” fue porque la pareja planeaba retomar sus planes de boda, los cuales se vieron truncados luego de la golpiza que la influencer recibió a inicios de enero.

Debido a que esta controversia comenzó a ganar fuerza en redes, Paola Suárez aclaró esta situación a través de una de sus populares transmisiones en vivo.

PAOLA SUÁREZ ACLARA SI VOLVIÓ JOSÉ DE JESÚS “N”, ¿POR QUÉ LO PERDONÓ?

En su video, Paola Suárez señaló que sí perdonó a su exnovio, pero eso no significa que hubiera regresado con él; asimismo, pidió a sus seguidores no hacer caso de rumores, pues definitivamente no planea regresar con José de Jesús “N” por todo el daño que le hizo.

“Yo les voy a decir una cosa, yo no volvería con una persona que me hizo daño, con eso les voy a decir todo”

“No se crean de chismes en las redes sociales, mucha gente hace videos hablando de mí, de fulanita, de zutanita, para que volteen a ver sus canales o cuentas”, expresó la influencer.

Paola Suárez dejó con la duda a sus seguidores de por qué había perdonado a su exnovio, aunque sí aseguró, contundente, que no volvería con José de Jesús “N” por una poderosa razón:

“Yo les voy a decir una cosa, yo no volvería con una persona que me hizo daño, con eso les voy a decir todo, comadres. No soy tan pend..., bueno, poquito, pero no mucho, entonces ustedes no se crean lo que les dicen, comadres”, concluyó la famosa.