Poncho de Nigris recordó su ‘romance’ con Angélica Vale, pero reveló que no funcionó por esta insólita razón

Tras el estreno de “Secretos de pareja”, reality que destapará los secretos de algunos de los matrimonios más famosos del espectáculo, tuvo lugar una impresionante revelación. Este momento fue cortesía de Poncho de Nigris, que por primera vez habló de su amorío con Angélica Vale, una confesión que causó furor.

Poncho de Nigris ventiló quién fue la responsable de su ruptura con Angélica Vale

Luego de la brutal revelación de Julián Gil sobre la vez que presuntamente Marjorie de Sousa lo agredió físicamente, llegó el turno de que Poncho de Nigris hablara de su pasado sentimental. Fue así como el antiguo integrante de “Solo para mujeres” se atrevió a mencionar la aventura que tuvo con Angélica Vale, que hoy se sabe, fue muy breve porque Angélica María se opuso desde el primer momento.

“Yo siempre fui fan de Angélica Vale. Y una vez nos encontramos en un lugar, nos dimos muchos besos”, recordó de Nigris, causando gran sorpresa entre sus compañeros, que admitieron no tener conocimiento de esta historia.

Aunque el exparticipante de La Casa de los Famosos México estaba entusiasmado con el inicio de esta relación, todo se vino abajo cuando tuvieron que cortar abruptamente cualquier tipo de contacto. A decir de Poncho, esto habría sido consecuencia del juicio que Angélica María tenía sobre él, pues aparentemente no lo consideraba como un buen candidato por su fama de hombre fiestero.

“De repente ya la mamá no la dejó seguir saliendo conmigo, porque dijo que yo era un desmadre. Y la verdad es que eso no es cierto. Lástima, hubiera tenido unos hermosos nietos”, externó ante la mirada amenazante de su esposa, que aparentemente no tenía conocimiento de este episodio sobre el pasado de su pareja.

¿Quién es la esposa de Poncho de Nigris?

Aunque durante su juventud el regiomontano tuvo varios romances, finalmente fue una mujer la que lo dejó cautivado y lo inspiró para crear una familia. Desde 2015, Poncho de Nigris está casado con Marcela Mistral, una conductora a la que habría conocido cuando ambos trabajaban para una televisora en Monterrey.

Poncho de Nigris está casado con Marcela Mistral Instagram. @musamistral

Tienen tres hijos: Ponchito, Isabella y Toñito, quienes tal como ha quedado evidenciado en sus redes sociales, heredaron el gusto por los reflectores. Asimismo, Poncho tiene otra hija llamada Ivanna, quien es fruto de su relación con Lucy Garza y recientemente celebró sus 15 años en medio de una polémica disputa por la fiesta.