Caso Valeria Márquez: salió a la luz un perturbador video de la tiktoker después de que cerraron su cuenta

La trágica muerte de Valeria Márquez sigue generando conmoción en redes sociales y en la opinión pública. El caso de la influencer asesinada en plena transmisión en vivo no solo ha levantado indignación, también ha dado pie a nuevas interrogantes tras la aparición de un video que ha comenzado a viralizarse en plataformas alternativas, luego de que su cuenta oficial de TikTok fuera desactivada. El contenido muestra un mensaje donde la influencer lanzó un polémico mensaje , lo que ha hecho que muchos seguidores lo consideren una pista clave en la investigación.

Mientras las autoridades mantienen abiertas varias líneas para esclarecer lo sucedido, en redes circulan fragmentos de grabaciones que Valeria habría publicado días antes de ser asesinada, y que ahora son vistas bajo una nueva luz. El interés por comprender el entorno en el que vivía ha crecido al mismo ritmo que la demanda de justicia.

¿Qué se ve en el video de Valeria Márquez que se viralizó tras su muerte?

El video que recientemente fue difundido en distintas plataformas muestra a Valeria Márquez con una sonrisa mientras lanza una frase directa que ha causado inquietud: “Mami, agradece que soy pobre, porque si fuera rica ya te hubiera mandado a desaparecer”. La amenaza, aunque aparentemente hecha con tono irónico, se volvió especialmente inquietante tras el feminicidio.

Hasta el momento, no se ha identificado de manera pública a quién iba dirigido el mensaje. Algunos usuarios han especulado que podría tratarse de una mujer cercana a la influencer, aunque las autoridades no han confirmado ninguna línea relacionada con este fragmento. Lo que sí ha quedado claro es que Márquez ya había compartido señales de estar bajo presión o incluso vigilada antes del ataque que terminó con su vida.

¿Quién era Valeria Márquez?

Valeria Márquez tenía 23 años y vivía en Zapopan, Jalisco. A través de TikTok e Instagram, construyó una sólida comunidad interesada en consejos de belleza, estilo de vida y contenido personal. En su faceta como empresaria, era propietaria de “Blossom The Beauty Lounge”, una estética ubicada en Plaza Santa María, en la colonia Real del Carmen.

Con más de 170 mil seguidores combinados entre sus redes, la joven se mostraba alegre y cercana, pero en sus últimas publicaciones también dejó ver preocupación. Videos en los que reflexionaba sobre regalos sospechosos o personas que insistían en verla en persona comenzaron a ganar relevancia tras su muerte. Esa cercanía con su audiencia fue clave para que, después de su asesinato, su comunidad digital empezara a juntar piezas del rompecabezas que hoy se intenta resolver.

¿Quién mató a Valeria Márquez?

El crimen ocurrió el martes 13 de mayo a las 18:30 horas, dentro del salón de belleza propiedad de Valeria. En ese momento, ella realizaba una transmisión en vivo por TikTok, cuando un hombre ingresó al lugar haciéndose pasar por repartidor. Preguntó por ella y, al recibir confirmación, le disparó dos veces: una bala le impactó en el tórax y otra en la cabeza.

Los clientes y acompañantes huyeron del lugar, mientras el agresor escapaba en motocicleta. Aunque el momento exacto del asesinato fue interrumpido por la amiga que estaba con ella, los primeros minutos del video circularon rápidamente en redes. Esto no solo provocó conmoción, sino que activó un debate sobre violencia digital, exposición en redes sociales y la vulnerabilidad de las mujeres.

¿Cómo van las investigaciones del caso Valeria Márquez?

Agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudieron a la escena del crimen, donde se levantaron testimonios y evidencia material. El protocolo de feminicidio fue activado para la realización de la investigación, según comunicó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Aunque la identidad de la víctima fue confirmada de forma no oficial desde el primer momento, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia e identificación formal por parte de familiares. Hasta ahora, las autoridades no han dado detalles sobre detenidos ni han señalado públicamente un móvil concreto.

Entre las versiones que circulan, se ha mencionado que el exnovio de Valeria podría estar implicado. En mensajes previos, ella misma lo responsabilizó si algo llegaba a pasarle a ella o a su familia. Incluso llegó a escribir que consideraba abandonar la ciudad por seguridad. Algunos usuarios han difundido que este hombre sería de nacionalidad hondureña, aunque esa información no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial.

¿Qué papel juega la amiga que estaba con Valeria en el momento del crimen?

Una figura que ha estado en el centro de la conversación es Vivian De la Torre, la joven que acompañaba a Valeria cuando ocurrió el asesinato. En el video más reciente de la influencer, se menciona que Vivian le pidió que se quedara en la estética porque supuestamente le entregarían un regalo “costoso”. Esa cita ha desatado fuertes sospechas en redes sociales, donde muchos seguidores creen que la influencer fue “puesta”.

La presión fue tal que Vivian desactivó los comentarios en sus redes sociales.

La presión fue tal que Vivian desactivó los comentarios en sus redes sociales. No obstante, no existe ninguna declaración oficial que la señale como cómplice o sospechosa, y por ahora su nombre no ha sido vinculado formalmente a la investigación. A pesar de eso, la desconfianza persiste entre los usuarios, alimentada por los vacíos que aún rodean el caso.