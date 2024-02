Peso Pluma le habría sido infiel a Nicki Nicole en varias ocasiones: así era su escabroso mondus operandi

La ruptura de Peso Pluma y Nicki Nicole ha generado mucho revuelo en las redes y día con día salen nuevas revelaciones de lo que pudo haber sucedido. Recientemente, se reveló que el cantante de corridos tumbados no solo le habría sido infiel una vez a la argentina, sino que fueron varias ocasiones y hasta revelaron su mondus operandi.

Hace unos días, se filtró un video donde se ve a la ‘Doble P’ agarrado de la mano de una mujer, quienes usuarios identificaron como Sahar Sonia, en un casino de Las Vegas.

Luego de la revelación de dicho material, las redes estallaron, pues la “infidelidad” de Peso Pluma a Nicki Nicole era imperdonable. A esto se le suma la contundente declaración que dio la rosarina en su cuenta oficial de Instagram, quien informó que ella se enteró de la misma manera que todos, confirmando la ruptura con el mexicano.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy”. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, finalizó.

Nicki Nicole confirmaría la ruptura con Peso Pluma por medio de este breve comunicado. (Instagram/nicki.nicole)

Revelan mondus operandi de Peso Pluma; así engañaba a Nicki Nicole

De acuerdo con un comunicador, esta no sería la primera vez que Peso Pluma le es infiel a Nicki Nicole, pues aseguró que sus fuentes le habrían revelado el mondus operandi del cantante.

Sahar Sonia publicó este mensaje en su cuenta de Instagram. (Instagram @saharsoniaa)

“A mí lo que me decían es que después de lo qué pasó, Nicki Nicole descubrió que el cantante mexicano le habría sido infiel en varias ocasiones, hubo varias situaciones perversas”, dijo el periodista.

Asimismo, el también locutor, Juan Etchegoyen, que esto “lo vendría haciendo ya desde hace varios meses”.

Así engañaba Peso Pluma a Nicki Nicole con otras mujeres

La información que reveló Etchegoyen indica que Peso Pluma Usaba las redes sociales como parte de su estrategia para ponerle los cuernos a Nicki Nicole: “Peso Pluma habría entablado conversaciones con diferentes mujeres en las redes sociales, reaccionaba, comentaba en privado y en sus viajes concretaba encuentros con algunas de estas chicas”, señaló.

Finalmente, el comunicador, terminó diciendo que esto apenas salió a la luz, porque esta vez el artista quedó expuesto:" Si esto es verdad, la realidad es que le hicieron un favor a Nicki, él no te merecía”.