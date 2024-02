¿Qué dijo Nicki Nicole sobre la ruptura con Peso Pluma?

La historia de amor de Nicki Nicole y Peso Pluma ha llegado a su fin. Con respecto a este devastador truene que se confirmó previo a San Valentín, la rapera argentina publicó un misterioso mensaje en sus instastories.

El fin de romance entre Peso Pluma y Nicki Nicole ya se había dejado ver desde que circuló un video de la “Doble P” tomado de la mano con otra mujer en Las Vegas : a partir de ahí comenzó a circular el rumor, cada vez más fuerte, de que el cantante de corridos tumbados le había sido infiel a su novia en el Super Bowl.

Nicki Nicole aumentó las especulaciones sobre de que algo mal estaba pasando en su noviazgo al borrar todas sus fotos con Peso Pluma de su cuenta de Instagram , al tiempo que publicó unos videos en sus instastories que pudieran tomarse como indirectas. Finalmente, confirmó la noticia: los cantantes ya no eran pareja.

ESTO DIJO NICKI NICOLE SOBRE SU RUPTURA CON PESO PLUMA

Hace unos minutos, la argentina confirmó los rumores: su noviazgo con Peso Pluma había llegado a su fin, y acompañó su mensaje con una poderosa reflexión que puso a pensar a más de un seguidor.

Fue a través de sus historias de Instagram que Nicki Nicole emitió un breve comunicado en donde, además de confirmar que ella y Peso Pluma ya no eran pareja, compartió un poderoso pensamiento sobre el respeto:

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo”, se lee en parte del mensaje de Nicki.

El breve comunicado que compartió Nicki Nicole. (Instagram)

Con esto, la rapera argentina habría confirmado que Peso Pluma le fue infiel con otra persona, al tiempo que agradeció los mensajes de sus fans: “Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, concluyó.

Hasta el momento, Peso Pluma no se ha pronunciado sobre esta ruptura que pronto se volvió tendencia en redes sociales; se espera que en las próximas horas el cantante brinde su versión de los hechos.