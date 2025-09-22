Suscríbete
Peso Pluma estrena look que incluye reloj de 7 millones de pesos

El cantante y su novia Kenia Oz se muestran felices por Nueva York

September 22, 2025 • 
Alejandro Flores
peso pluma reloj.jpg

Peso Pluma y Keni Oz, en Nueva York

Instagram

La vida en pareja le sienta bien a Peso Pluma.

Por lo menos eso se puede inferir por las fotos que ha publicado en su cuenta de Instagram desde que su noviazgo con Kenia Oz se hizo oficial.
La pareja, por ejemplo, lleva varias semanas en Nueva York, donde se muestra lo mismo en eventos sociales que fiestas y pasarelas de moda.
Lo que ha llamado la atención, además, es que esta semana Peso Pluma anda con una nueva apariencia, lejos del estilo rudo propio de los cantantes de corrido tumbado.

¿Cómo se ve Peso Pluma con su nuevo look?

Ahora Peso Pluma se ve con un corte de cabello estilizado, impecable y que enmarca su rostro con mucha limpieza.
Los lentes oscuros son indispensables en cada una de sus fotos pero ahora también lo son los pantalones de vestir con pinzas que contribuyen a mejorar su silueta.

Luto en el espectáculo
debora estrella muerte.jpg
Famosos
Compañeros de Débora Estrella la despiden en luto: Así le celebraron su último cumpleaños
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
deborah estrella.jpg
Famosos
Luto y consternación por la muerte de Débora Estrella, conductora de Telediario, en accidente aéreo
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
debora-estrella--.jpg
Famosos
Débora Estrella y la escalofriante última publicación en Instagram, horas antes de su muerte
September 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
ABELITO-LLORA.jpg
Famosos
La decepción de Abelito tras confundir a Daniel Sosa con su papá: “Tiene la voz parecida”
September 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero

En este cambio de look, el uso de marcas de lujo es un sello característico. Por ejemplo, usa una zapatos marca Luar con precio de 9 mil pesos.

zapatos peso pluma.png

La elegancia es ahora parte de su look

Instagram

¿Qué reloj usa Peso Pluma?

Pero sin duda, lo que más ha llamado la atención es su reloj: un Reloj Jacob & Co. Astronomia Solar Baguette Dragon & Tiger.
La colección Astronomía es la de mayor prestigio de la marca Jacob & Co. empresa ginebrina de relojería de alta precisión.
El sitio de internet especializado en el tema Watcjes of the World, lo describe así:

“Astronomía es el epítome de la Alta Relojería del siglo XXI y un símbolo mundialmente reconocido de la maestría relojera de Jacob & Co”.

LUAR 🖤 (3).jpg

El reloj de Peso Pluma

Instagram

La pieza que porta Peso Pluma es, además, la más reciente de esta colección.

“Es la primera en la que se han integrado piezas de arte en la caja: La Tierra está en equilibrio mientras las estatuas de Dragón y Tigre esculpidas y pintadas a mano luchan por dominar el globo giratorio”.

El reloj se puede adquirir por internet directamente en la página de Jacob & Co. o en sitios especializados en la venta de estas piezas como Chrono 24, que tiene sucursal virtual en México.

peso pluma reloj (1).jpg

El precio en la tienda digital de Jacob and Co

Jacob and Co.

¿Su precio? 7 millones de pesos, de acuerdo con ambos sitios.

Peso Pluma
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
