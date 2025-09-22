Peso Pluma estrena look que incluye reloj de 7 millones de pesos

La vida en pareja le sienta bien a Peso Pluma.

Por lo menos eso se puede inferir por las fotos que ha publicado en su cuenta de Instagram desde que su noviazgo con Kenia Oz se hizo oficial.

La pareja, por ejemplo, lleva varias semanas en Nueva York, donde se muestra lo mismo en eventos sociales que fiestas y pasarelas de moda.

Lo que ha llamado la atención, además, es que esta semana Peso Pluma anda con una nueva apariencia, lejos del estilo rudo propio de los cantantes de corrido tumbado.

¿Cómo se ve Peso Pluma con su nuevo look?

Ahora Peso Pluma se ve con un corte de cabello estilizado, impecable y que enmarca su rostro con mucha limpieza.

Los lentes oscuros son indispensables en cada una de sus fotos pero ahora también lo son los pantalones de vestir con pinzas que contribuyen a mejorar su silueta.

En este cambio de look, el uso de marcas de lujo es un sello característico. Por ejemplo, usa una zapatos marca Luar con precio de 9 mil pesos.

La elegancia es ahora parte de su look Instagram

¿Qué reloj usa Peso Pluma?

Pero sin duda, lo que más ha llamado la atención es su reloj: un Reloj Jacob & Co. Astronomia Solar Baguette Dragon & Tiger.

La colección Astronomía es la de mayor prestigio de la marca Jacob & Co. empresa ginebrina de relojería de alta precisión.

El sitio de internet especializado en el tema Watcjes of the World, lo describe así:

“Astronomía es el epítome de la Alta Relojería del siglo XXI y un símbolo mundialmente reconocido de la maestría relojera de Jacob & Co”.

El reloj de Peso Pluma Instagram

La pieza que porta Peso Pluma es, además, la más reciente de esta colección.

“Es la primera en la que se han integrado piezas de arte en la caja: La Tierra está en equilibrio mientras las estatuas de Dragón y Tigre esculpidas y pintadas a mano luchan por dominar el globo giratorio”.

El reloj se puede adquirir por internet directamente en la página de Jacob & Co. o en sitios especializados en la venta de estas piezas como Chrono 24, que tiene sucursal virtual en México.

El precio en la tienda digital de Jacob and Co Jacob and Co.

¿Su precio? 7 millones de pesos, de acuerdo con ambos sitios.

