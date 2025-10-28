Pepillo Origel comparte cómo vio a Yolanda Andrade en su regreso a ‘MoJoe': “No habla bien todavía”

Este martes 28 de octubre, a las 9:30 de la noche, ‘MoJoe’ transmitirá en Unicable el programa que marca el regreso de Yolanda Andrade a la emisión que comparte con Montserrat Oliver, luego de meses que enfrentó problemas de salud.

En el programa ‘Con permiso’, Juan José Origel compartió su vivencia de reencontrarse con Yolanda. El periodista fue uno de los invitados del show.

“Me tocó la suerte de que me invitaran a darle la bienvenida a su regreso a su programa con Montserrat. Me emocionó y me dio gusto porque tenía muchas ganas de verla”, compartió Origel.

“Fue un gusto que nos dio, no sabes. Un nudo en la garganta, lágrimas de la emoción de verla, de verla bien”.

“No habla bien todavía, pero ¡ah, qué bárbara! Es el próximo martes el programa. ¡La Yolanda de siempre, boquifloja, unas cosas que decía! ¡Muy divertida!”, recordó Pepillo Origel.

Dijo que Yolanda sigue siendo ella misma... “Muy simpática, nada más con el problema de la voz. Fue el Hijo del Santo, mi paisana Lucía Méndez y Gloria Calzada”.

Además, en un video exclusivo, Yolanda envió saludos a Martha Figueroa, y agradeció al público: “La medicina más importante que he tenido en este momento, es la oración, gracias por todo su cariño”.

En tanto, Martha Figueroa resaltó: “Verla como está ahora, es casi un milagro, qué alegría”.