Suscríbete
Famosos

Pepillo Origel comparte cómo vio a Yolanda Andrade en su regreso a ‘MoJoe': “No habla bien todavía”

Juan José fue uno de los invitados del programa con el que Yolanda vuelve a Unicable.

October 27, 2025 • 
MrPepe Rivero
pepillo-origel-yolanda-andrade-.jpg

Pepillo Origel y Yolanda Andrade

Unicable

Este martes 28 de octubre, a las 9:30 de la noche, ‘MoJoe’ transmitirá en Unicable el programa que marca el regreso de Yolanda Andrade a la emisión que comparte con Montserrat Oliver, luego de meses que enfrentó problemas de salud.

En el programa ‘Con permiso’, Juan José Origel compartió su vivencia de reencontrarse con Yolanda. El periodista fue uno de los invitados del show.

“Me tocó la suerte de que me invitaran a darle la bienvenida a su regreso a su programa con Montserrat. Me emocionó y me dio gusto porque tenía muchas ganas de verla”, compartió Origel.

Te puede interesar:
fede-dorcaz-crimen.jpg
Famosos
Asesinan a Fede Dorcaz: El cantante argentino participaría en ‘Las Estrellas bailan en hoy’
October 10, 2025
 · 
TVyNovelas
las estrellas bailan en hoy nuevos participantes
Famosos
Lista completa de famosos confirmados para Las Estrellas Bailan en Hoy 2025
September 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
myrka de llanos.jpg
Myrka de Llanos: revelan que la despidieron de un día para otro en su programa de tv
October 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
galilea montijofiesta.jpg
Famosos
Al interior de la fiesta de Galilea Montijo: hubo abucheos, indirectas y Aaron y Aldo nunca se vieron
October 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
“Fue un gusto que nos dio, no sabes. Un nudo en la garganta, lágrimas de la emoción de verla, de verla bien”.

“No habla bien todavía, pero ¡ah, qué bárbara! Es el próximo martes el programa. ¡La Yolanda de siempre, boquifloja, unas cosas que decía! ¡Muy divertida!”, recordó Pepillo Origel.

Dijo que Yolanda sigue siendo ella misma... “Muy simpática, nada más con el problema de la voz. Fue el Hijo del Santo, mi paisana Lucía Méndez y Gloria Calzada”.

Además, en un video exclusivo, Yolanda envió saludos a Martha Figueroa, y agradeció al público: “La medicina más importante que he tenido en este momento, es la oración, gracias por todo su cariño”.

En tanto, Martha Figueroa resaltó: “Verla como está ahora, es casi un milagro, qué alegría”.

Pepillo Origel Yolanda Andrade
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lola-Cortés-Jolette.jpg
Famosos
Lolita Cortés confiesa si vetó a Jolette de ‘La Granja VIP’ para no enfrentarse como en ‘La Academia’
October 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Susana-Zabaleta.jpg
Famosos
Ladrones aprovechan vacaciones de Susana Zabaleta para robar su casa; logran sacar “todas las cosas valiosas”
October 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
SHAKIRA
Famosos
Hombre de 80 años afirma tener una relación con Shakira y la demanda por 100 millones de dólares
October 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
gloria-trevi-sin-filtro-.jpg
Famosos
Gloria Trevi sin filtros en TVyNovelas: "¡Quiero conocer a mis nietos!”
October 27, 2025
 · 
Nayib Canaán
elconquistador--.jpg
Famosos
‘El conquistador': Se estrena el reality que cambió a Julián Gil y Valeria Marín para siempre
Los esposos conducen el reality El conquistador: supervivencia extrema y revelan que para ellos el proyecto fue como una luna de miel
October 27, 2025
 · 
Nayib Canaán
efigenia ramos familia pinal
Famosos
Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, amenaza con revelar fuertes secretos de la dinastía
El conductor ‘Pepillo’ Origel sorprendió al asegurar que Ramos podría hablar públicamente sobre temas confidenciales de la familia Pinal.
October 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Paul-Stanley.jpg
Famosos
Paul Stanley sufre aparatoso accidente en el concierto de Josi Cuen y Jorge Medina en la Plaza de Toros
El conductor de ‘Hoy’ fue cargado por el cantante de música regional mexicana y terminaron en el suelo.
October 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
emiliano aguilarpepe aguilar.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar ya sabe quién organizó la gatada que le hicieron los Billboard: "¡Fuiste tu, papá!”
El rapero se sintió humillado por el trato que le dieron en la ceremonia de los Billboard Latinos
October 27, 2025
 · 
Alejandro Flores