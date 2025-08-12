Pee Wee volvió a ser arrestado: ¿Qué hizo el cantante?

Irvin Salinas, mejor conocido como Pee Wee, fue detenido en Texas por conducir en presunto estado de ebriedad.

El cantante se encontraba en compañía de otro integrante de Kumbia Kings; ambos fueron llevado ante la autoridad en Edimburgo, Texas.

Fue el pasado domingo 10 de agosto cuando Pee Wee fue detenido en Edinburg, Texas, por la policía del condado de Hidalgo, al extremo sur del estado de Texas.

El cantante saltó a la fama como cantante de grupos como Kumbia Kings y Kumbia All Starz.

No sería la primera vez que el cantante de Kumbia Kings es detenido por este motivo.

¿Cuándo fue el arresto anterior?

El escándalo llegó en enero de 2024, cuando fue arrestado por conducir en estado de ebriedad en Alamos, Texas.

En aquel momento, Pee Wee obtuvo su libertad bajo fianza.

En entrevista con '‘Ventaneando’ hablo del asunto y dijo sentirse arrepentido; incluso prometió que no volvería a suceder.

“En la madrugada me arrestaron y pasé unas horas, creo que fueron un total de 11 a 12 horas en la cárcel, nunca me había pasado. Me dieron la posibilidad que firmes por ti mismo y aceptes que vas a asistir a la corte en 30 días, que va a ser lo que va a suceder”, aseguró en aquel momento. “Estoy arrepentido, apenado”.

“No es el mensaje que quiero dar a la juventud, al público en general. Con el corazón en la mano, estoy aquí dando la cara”, dijo Pee Wee.