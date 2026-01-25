Suscríbete
Pedrito Sola saca los pasos prohibidos con todo y bastón tras la terrible caída que lo dejó sin un diente

El conductor de “Ventaneando” estuvo de invitado en “Venga la alegría”

Enero 25, 2026 
Alejandro Flores
pedrito sola (1).jpg

Pedrito Sola no se detiene

“Me fui de bruces en un centro comercial. Me rompí un diente, el labio y tengo un moretón”, contó Pedro Sola la semana pasada.

La caída fue tan terrible que desde entonces tiene que caminar con el apoyo de un bastón, lo cual ha generado comentarios de solidaridad de parte de sus seguidores.
Como informamos en TVyNovelas, el conductor contó que un escalón fue “el culpable” de todo; no obstante, reconoció que también la edad le jugó chueco en esta ocasión: “Yo llevaba tenis y se me atora en la parte de la entrada del escalón y me voy de boca (…) primero pegué con la rodilla y después me di con las manos, pero me fui de boca”, expresó.
Pedrito Sola, sin embargo, no ha dejado de trabajar y estar en todas las actividades de su agenda, incluyendo el aniversario 30 de Ventaneando.
¿Cómo bailó Pedrito Sola con bastón?

Este fin de semana, acudió al programa matutino de Azteca “Venga la alegría” para participar en un peculiar concurso en el que los conductores del programa se presentaron para hacer un casting y convertirse en e nuevo reportero de “Ventaneando”.

En un video publicado en la cuenta del propio programa se ve a Pedro Sola llegar al foro con ayuda del bastón pero con bastante agilidad.
Eso quedó aún más claro cuando, durante un corte comercial, se levantó de su lugar y se colocó al frente del set para bailar.

Usando el bastón como apoyo para dar las vueltas, el popular conductor sacó sus mejores pasos de cumbia y movió la cadera con la cadencia que lo caracterizan y que ya en otros momentos lo han hecho viral.
la imagen fue todavía más chusca porque Pedrito tenía en uno de sus brazos un ramo de flores.

Pedrito Sola Venga la Alegría
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
