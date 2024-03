Paulina Rubio se equivocó al hablar de la Ciudad de México y Ventaneando no la perdonó: VIDEO

Paulina Rubio Ventaneando expusieran un curioso error que tuvo la cantante en una de sus declaraciones, pues al parecer se quedó atrapada en el 2016, ¿qué fue lo que dijo?

Al parecer, Paulina Rubio todavía no sabe que ya no existe el “Distrito Federal” desde hace varios años, o al menos eso dejó entrever en una entrevista que la famosa ofreció para Ventaneando, cuyos conductores no tuvieron empacho en exhibir su error.

Este fin de semana, “La chica dorada” apareció en una fiesta organizada por Elton John que tuvo lugar luego de la entrega de los Premios Oscar y, como era de esperarse, fue abordada por los medios de comunicación, a quienes les habló de su posible regreso a Timbiriche; no obstante, lo que más llamó la atención en la cantante fueron dos equivocaciones muy llamativas que pronto se viralizaron.

¿PAULINA RUBIO EXTRAÑA AL DISTRITO FEDERAL? ESTE FUE EL CURIOSO ERROR DE LA CANTANTE

Paulina Rubio reconoció, ante los micrófonos de Ventaneando, que le gustaría aparecer en un escenario al lado de sus compañeros de Timbiriche en algún momento: “Suena súper bonito, sería mágico y magno”, dijo la famosa, quien continuó platicando con los reporteros.

“Además dice ‘el Distrito Federal’. Ya tenemos como 10 años que cambió”

El conductor Ricardo Manjarrez, sin embargo, no tuvo empacho en asegurar que Paulina parecía un “poco ida” debido a unos importantes errores que tuvieron que ver con dos cambios en las nomenclaturas de la capital del país.

“Le preguntan por sus proyectos y dice Paulina Rubio que este fin de semana va a estar en la Arena México, cuando es la Arena Ciudad de México, y además dice ‘el Distrito Federal’. Ya tenemos como 10 años que cambió”, aseguró el presentador de Ventaneando , contundente.

Estos comentarios no tardaron en viralizarse, sobre todo porque no es la primera vez que Paulina Rubio comete errores relacionados con los nombres de algunos de los sitios más emblemáticos de México.

¿CUÁNDO CAMBIÓ DE NOMBRE EL DISTRITO FEDERAL?

Fue el 5 de febrero del 2016 cuando se implementó de manera oficial la reforma constitucional que renombró oficialmente al Distrito Federal como Ciudad de México, medida que había sido aprobada a finales del 2015.