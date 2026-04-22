Claudia Lizaldi habla tras falso rumor de coqueteo con Juan Soler y lo que piensa de Paulina Mercado

Claudia Lizaldi asistió al cumpleaños de la actriz Bárbara Torres, una mujer a quien le tiene un cariño especial. Ahí aprovechamos para platicar con la conductora de sus múltiples compromisos de trabajo y también de la reciente polémica en la que se vio envuelta luego de que se especulara que había algo entre ella y Juan Soler, situación que ha desmentido por completo.

El rumor surgió después de que la periodista Martha Figueroa comentara en su programa que le habían dicho que Lizaldi estaba “muy volada” con el actor, con quien comparte escenario en la obra de teatro El amante in... fiel, junto con otros actores como Mauricio Islas e Ingrid Martz.

La conductora reconoció que la situación no fue sencilla a nivel emocional, aunque aseguró que ha trabajado en procesarlo desde una perspectiva más personal y espiritual.

“Sí, es incómodo, lo acepto. Esta vez hubo un punto en el que me sentí muy mal, muy triste, y al mismo tiempo pensé en dejarlo pasar; para eso meditas, para eso prácticas: para enojarte, hacer un berrinche, sentirte triste y después dejarlo pasar y reírte. Entonces, no hay más que reírnos”.

“Paulina, Pedro, que son nuestras parejas, a quienes les debemos todo el respeto del mundo han sido súper cómplices de esta gira; entonces, si bien es cierto que no es fácil que tu pareja se vaya de gira, imagínate que luego además inventan chismes, pero Pedro y Paulina, mis respetos; unos adorados. Ya tenemos cena los cuatro, pronto”.

Sobre las declaraciones de Paulina Mercado, quien respaldó a su pareja, Juan Soler, y a Lizaldi ante estos rumores sin fundamento, la conductora señaló:

“Yo no tengo más que palabras hermosas para ella; es una diosa, es una mujer hermosa por dentro y por fuera, y la verdad es que ha sido divina con nosotros”.

“Muchos ensayos (de la obra) fueron en su casa, y no tienen idea lo hermosa que fue conmigo mandándome comida de la que yo como, porque somos muy parecidas en dieta. Entonces es una reina. Y yo no tengo más que palabras de amor para ellos; para Juan, que ha sido un compañero extraordinario, maravilloso y generoso... y para absolutamente todos los compañeros de la obra: Mauricio, Alexis... Pero específicamente Juan, que además ha hecho absolutamente todas las funciones y es muy cansado, y que luego llegues y te inventen chismes; pero bueno, ni modo”.

Al referirse puntualmente a Martha Figueroa, aclaró que no existe un canal de comunicación directo entre ambas; sin embargo, no desea dar más pauta a un ir y venir de declaraciones.

“Yo de ella no tengo su teléfono, entonces no podría haberle mandado un audio; sin embargo, si alguno de sus compañeros compartió algo con ella y ella con la gente, me parece que habría que preguntarle a ella”.

Aun con la polémica, Lizaldi optó por mantener una postura conciliadora, restando dramatismo a la situación y dejando ver que no guarda resentimientos. “Cien por ciento en su momento dije: ‘Ay, no, por Dios’, sí, lo pensé (en demandar), pero también tengo tanto trabajo, tanta cosa que también digo: ‘Ay, mira, es Martha’, con todo el amor y el respeto, y la quiero; está preciosa”.

Para cerrar el tema, la conductora compartió una reflexión personal sobre cómo enfrenta este tipo de momentos, apostando por el aprendizaje y la resiliencia como parte de su filosofía de vida. “No siempre se puede ser luz y no siempre se puede ser amor, pero hay una filosofía oriental que me encanta: ‘Árbol que crece torcido vivirá una larga vida, porque el que crece derecho sirve para madera’”.

Entonces, dijo, “todos nos equivocamos, y yo prefiero tener errores y aprender de ellos; mandar buena onda el 98 por ciento del tiempo, y el otro dos por ciento no me quieren ver”.

Sobre los proyectos que tiene en puerta, nos contó: “Se viene una nueva temporada de MasterChef 24/7; y estoy de gira de teatro con El amante infiel, que ha tenido muchísimo éxito. Estoy repartiéndome porque soy mamá, actriz, conductora, empresaria... pero estoy muy contenta y agradecida porque al final para eso se trabaja: para ir construyendo y haciendo tus sueños realidad”.

