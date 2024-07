¿Paul Stanley y Paola Durante se vieron las caras en Hoy? Lo que se sabe de este reencuentro

Paola Durante Hoy en su emisión de este martes; sin embargo, su esperado reencuentro con Paul Stanley no ocurrió en vivo como se esperaba, ¿todavía hay rencores?

La modelo de origen uruguayo, quien se convirtió este domingo en la primera eliminada de La casa de los famosos México , acudió al programa matutino para hablar de su experiencia en el reality show con una notoria ausencia: la de Paul Stanley, quien no formó parte del equipo de conductores que participó en el esperado segmento.

La controversia se incrementó sobre todo luego de que el periodista Álex Kaffie publicara un video de la entrevista a Durante con unas fuertes palabras para Paul en donde le pidió que ya no fuera rencoroso: “Ya trabaja tus rencores, Paul Stanley. Pasa página. El beneficiado serás tú. Vive sin cargas. Vive ligero”, escribió el comunicador.

¿HUBO UN REENCUENTRO ENTRE PAOLA DURANTE Y PAUL STANLEY O NO?

Si bien Paul Stanley no estuvo presente durante la entrevista a Paola Durante que salió al aire este martes, la exedecán de Paco Stanley aclaró lo sucedido en el programa de radio de Maxine Woodside y reveló que sí hubo un enternecedor reencuentro con el joven en donde hasta abrazos hubo.

“Paul me abrazó, me dio un abrazo como nunca me lo había dado”

Es verdad, Paul Stanley abandonó el set de Hoy antes de la entrevista a Paola Durante, pero previo a ello charló durante algunos minutos con ella detrás de cámaras y hasta le dedicó unas palabras muy dulces, le aseguró la modelo a Woodside.

“Paul me abrazó, me dio un abrazo como nunca me lo había dado y me dijo: ‘Estás mejor aquí afuera y vas a estar bien’ ”, detalló la famosa, quien se mostró agradecida con el conductor de Hoy, al tiempo que le echó tierra a un rumor viral sobre la relación que hay entre Stanley, Mario Bezares y ella:

“No creo que él tenga nada en contra de nosotros”, consideró Durante. Como ves, aunque Paul no estuvo presente ante las cámaras de Hoy con la modelo, sí se dio tiempo para limar asperezas en un momento más íntimo.