Paola Durante se desarmó en lágrimas al enterarse de quiénes fueron los habitantes que hablaron mal de ella en LCDLFM

El domingo pasado, apenas una semana después de que se confirmara su participación, Paola Durante se convirtió en la primera eliminada de “La Casa de los Famosos México”. Esta expulsión se produjo después de que sus compañeros le dieran cierta cantidad de puntos para nominarla, y posteriormente, enfrentarla ante otras celebridades que igualmente estaban en riesgo de abandonar la competencia.

Tras enterarse de que era ella quien tenía que salir del reality, la modelo no logró ocultar la tristeza que esto le provocó, pues tal como dijo instantes previos, consideraba que aún tenía mucho para dar. Sin embargo, estos argumentos no fueron suficientes para convencer al público y tuvo que volver a su vida normal, en donde tuvo que afrontar un nuevo reto: enterarse de todo lo que se dijo de ella mientras estaba en el show, algo que la lastimó profundamente.

Paola Durante rompió en llanto al saber todo lo que dijeron de ella en LCDLFM

En su primera aparición como panelista de “La Casa de los Famosos México”, Paola Durante se pronunció contundente acerca de todos los sentimientos que la embargaron después de abandonar este reality. Esto ya que le afectó demasiado saber que sus colegas no la querían ahí, algo que confesó, siempre sintió, pues percibía el rechazo que varios personajes ejercían contra ella.

Asimismo, señaló lo mucho que la decepcionó que Adrián Marcelo se parara detrás de ella en el pronunciamiento, ya que ella tenía la idea de que la primera noche, cuando durmieron juntos y platicaron de distintos temas, habían logrado crear una relación de complicidad que pudo ser útil una vez que la competencia avanzara más.

Para la modelo, salir del programa fue lo mejor

Pese a lo difícil que le fue en un inicio asimilar que había perdido esta oportunidad de volver a presentarse a la gente después de 25 años de ser señalada como supuesta autora intelectual del homicidio de Paco Stanley, finalmente Durante habría comprendido que esto tenía que ser así por su bien.

“Creo que salí a tiempo de ahí, porque me pudieron haber hecho mucho más daño del que ya me hicieron en esta vida. Creo que afuera voy a dar mucho más que allá adentro, porque sí, obviamente me querían sacar”, señaló la uruguaya, quien desde que se presentó ante sus compañeros, dejó ver el gran nerviosismo que la generaba tener que estar encerrada con tantas personas a las que realmente no conocía.