Paul Stanley le aplicó la ‘ley del hielo’ a Mario Bezares en Hoy... ¿y el esperado reencuentro?

Mario Bezares se convirtió en uno de los invitados especiales del programa Hoy este martes 11 de junio y, aunque muchos pensaron que intercambiaría unas palabras con Paul, el hijo de Paco Stanley

Desde hace unas horas, cuando Brenda Bezares confirmó la presencia de “Mayito” en el popular programa matutino de Televisa, el furor por verlo intercambiar unas palabras con Paul Stanley, el hijo de quien fuera su jefe por varios años, estuvo presente entre los internautas.

Lamentablemente, esto nunca pasó: Paul Stanley optó por no dejarse ver en el segmento De qué me hablas y dejar a los fans con las ganas de un posible contacto con Mario Bezares, quien por cierto se mostró muy animado por su participación en La casa de los famosos México 2 .

¿Y PAUL STANLEY? ASÍ FUE LA PARTICIPACIÓN DE MARIO BEZARES EN HOY

Paul Stanley se ha convertido en uno de los presentadores consentidos del programa Hoy, por lo que muchos consideraron natural que se hiciera presente durante la participación de Mario Bezares.

No obstante, todo apunta a que Paul todavía no está visto para verse cara a cara con quien fuera el principal colaborador de su papá y su ausencia fue más que notoria en el segmento De qué me hablas, que contó con la participación de Andrea Escalona, Martha Figueroa, Maryfer Centeno y Sebastián Reséndiz.

La esperada participación de Mario Bezares ocurrió pasadas las 11:00 de la mañana, cuando el conductor apareció a cuadro sentado entre Andrea Escalona y Martha Figueroa.

Durante su participación, “Mayito” se dio tiempo para recordar su paso por Televisa, bailar su querido “Gallinazo” y hablar de su próxima integración a la segunda temporada de La casa de los famosos México 2... pero hasta ahí.