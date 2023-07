Niurka choca con su propio ‘muro de Berlín’ tras criticar a Wendy Guevara: Paola Suárez le pone un alto

Wendy Guevara está encerrada en La casa de los famosos pero tiene quién la defienda.

Al hacerse famosa con un video viral, Wendy estaba acompañada por Paola Suárez, quien no dudó en hacer frente a Niurka Marcos para defender a su entrañable amiga luego de comentarios que cuestionaban su proceder dentro del reality.

“No está jugando ninguna estrategia”, sentenció Paola sobre su amiga Wendy, al responder en un video en sus redes sociales a la cubana que, como dice en una de sus icónicas frases, chocó “con el Muro de Berlín”

“Wendy no es de las personas que anda peleando por toda la vida con todos, como Niurka. Yo creo que Niurka quiere que Wendy ande peleándose como ella, y que sea como ella. Y no, Wendy es así", dijo en referencia a que Guevara es muy pacifista.

Paola Suárez incluso le recomendó algo a la cubana: “Tú, Niurka que tienes a tu hijo Emilio, mejor dale un consejo a él. Dile que se ponga riat*, que se ponga v*rga. O Mejor junta una porra, ve y échale una porra, porque yo que sepa no has ido a aventarle una porra”.

¿Qué dijo Niurka sobre Wendy?

Aunque dice ser fan de Wendy, a la mamá de Emilio Osorio ya no le gustó cómo se está manejando la querida creadora de contenido dentro de LCDLFM.

“Voy a tirar una bomba para las redes, yo sé que todos queremos mucho a la Wendy, yo también la quiero, pero ya es la hora de que deje de hacerse pende**, ya es hora de que empiece a jugar, a todos los team Wendy, ojo, no solamente en la vida y en este tipo de juegos es ser simpática... Ya deja de estar pasando inadvertida, deja de llevarte bien con todos como Apio, ya tienes que definir... Ya deja de estarte haciendo pende** manita, tu última nominación no me gustó para nada, tienes que decir lo que no te gusta de las personas, porque si no te voy a ver muy mustia, con hue*** porque bien que los tienes, yo que dicen que no los tengo, los tengo”.

Niurka le pide a Wendy que ‘deja de hacerte pend*ja’ en 'LCDLFM'



Sabemos que Wendy Guevara y Emilio Osorio han formado una bonita relación de amistad dentro de ‘La Casa de los Famosos México’. Misma por la que Niurka está agradecida con la influencer, sin embargo, hace unos… pic.twitter.com/uVMTjIRb52 — SÚPER STEREO MILED (@noticiasmiled) June 30, 2023

Niurka también le dijo a Wendy que no se sintiera tan segura, debido a que en los concursos nadie es imprescindible y nadie se escapa de las nominaciones e irse a su casa.

“Cualquiera se confía y la audiencia se decepciona, incluso del gremio gay, tu que nos representas, qué pasa dónde están tus cojon**, ponte a jugar y ya déjate de payasadas, no seas mustia”, expresó la actriz cubana de 55 años.

Estas palabras de Niurka fueron tomadas por algunos miembros del público como una campaña de desprestigio contra Wendy, por lo que también en redes sociales le llovió a Niurka.