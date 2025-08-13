Paola Durante frena a Jorge Gil tras su reaparición: “Debería pedir perdón y perdonarse”

Jorge Gil no había tenido apariciones públicas desde que publicó el libro con su verdad sobre el asesinato de Paco Stanley, pieza clave en la acusación contra varias personas, como Mario Bezares.

Hace unos días reapareció en el aeropuerto y habló fuerte de Mario Bezares en una entrevista con varios medios que fue publicada por el periodista Eden Dorantes en su cuenta de Instagram. “No lo voy a juzgar, a él ya se le juzgó, tuvo su condena, es feliz con su familia y le deseo paz y felicidad”, dijo sobre Mario.

Jorge García, chofer y asistente de Paco, milagrosamente salió ileso ese día. Hoy reprocha a Jorge Gil haber pasado dos años en la cárcel a causa de sus declaraciones, pues fue precisamente él quien lo puso en la mira de las autoridades y lo llevó a prisión.

“A mí sí me dolió porque uno esta tratando de olvidar esa parte y te lo vuelven a recordar. Le vuelves a vivir. Me sorprendió que ahora diga que cree en mi inocencia, cuando fue él quien me acusó. Si lo hubiera dicho desde el principio, yo no habría pisado la cárcel”, reprochó García.

¿Qué dijo Paola Durante?

Paola Durante no pudo disimular la tristeza que le causó saber que no le simpatizaba a sus compañeros Vix

Al igual que Jorge García, Paola Durante reprocha a Jorge Gil el reaparecer y revivir el caso, pues a su pensar, ya les hizo bastante daño.

“Yo creo que Jorge Gil no está bien. Yo ya lo perdoné, perdoné a todos los que me hicieron daño, yo ya no quiero guardar rencor”.

En entrevista con ‘Ventaneando’, Paola Durante comentó: “Yo lo bendigo pero sí pido por favor que ya deje el pasado atrás, que ya nos hizo mucho daño y que no nos siga haciendo daño”.

“Sentí pena por él porque desapareció, él sabía lo que traía por dentro y yo creo que él no se ha personado por lo que hizo, porque él sabe que metió a gente inocente a un reclusorio”.

Paola Durante fue contundente sobre Jorge Gil: “No solo nos hizo daño a nosotros, sino a nuestros papás, a nuestros hijos... Hizo que toda una sociedad nos juzgara y nos odiara por mucho tiempo”.

“Creo que en vez de seguir atacando, debería pedir perdón y perdonarse por lo que hizo, y sanar”.