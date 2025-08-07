Suscríbete
Pandora, Enrique Bunbury y Olga Tañón recibirán Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy 2025

La Academia Latina de la Grabación rendirá homenaje a grandes iconos de la música en una ceremonia privada en Las Vegas.

August 07, 2025 • 
Luz Meraz
Pandora.png

Los Latin Grammy 2025 celebran el legado de Pandora, Olga Tañón, Bunbury y más con un premio que reconoce su excelencia musical. ¡Latinoamérica está de fiesta!

Instagram

La Academia Latina de la Grabación lo volvió a hacer: este 2025, los Latin Grammy se llenan de emoción y leyenda al anunciar a las nuevas figuras que recibirán el Premio a la Excelencia Musical, y entre ellas brilla con fuerza el nombre del trío mexicano Pandora.

También serán homenajeados la inigualable Olga Tañón, el español Enrique Bunbury, la peruana Susana Baca y el brasileño Ivan Lins, por su “contribución creativa de sobresaliente valor artístico a la música latina”.

Merecido homenaje

Este emotivo reconocimiento se entregará en un evento privado el domingo 9 de noviembre en Las Vegas, como parte de los Premios Especiales de los Latin Grammy 2025, y servirá para celebrar la trayectoria de artistas que no solo han marcado generaciones, sino que han dejado una huella imborrable en la historia de la música iberoamericana.

“Estos artistas han emocionado con sus voces, letras e historias. Este premio no solo honra su talento, sino su legado”, señaló la organización en su comunicado oficial.

Pandora, talento y voces eternas

Las Pandora, formadas por Isabel, Fernanda y Mayte, llevan más de 35 años de carrera conquistando corazones con temas como “Cómo te va mi amor”, “Cuando no estás conmigo” o “Sólo él y yo”, posicionándose como referentes de la balada pop femenina en español.

Su inclusión en esta lista de leyendas no es solo merecida, sino simbólica: representa la fuerza y constancia de las mujeres en la música romántica.

¿Quiénes más recibirán el Premio a la Excelencia Musical 2025?

Enrique Bunbury: Ícono del rock español, ex vocalista de Héroes del Silencio, con una carrera solista aclamada en todo el mundo.

Olga Tañón: “La Mujer de Fuego” del merengue y la balada, con más de 30 años de éxitos.

Susana Baca: Voz representativa del folclore afroperuano y ganadora del Grammy Latino.

Ivan Lins: Compositor brasileño de jazz y MPB, cuya música ha sido versionada por artistas como Ella Fitzgerald y Barbra Streisand.

Este galardón no se entrega durante la ceremonia televisada de los Latin Grammy, sino en un evento íntimo reservado solo para los homenajeados y miembros especiales de la industria.

