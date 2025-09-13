Así canta el Padre José de Jesús Aguilar: Debutó en La Academia de Venga la alegría

Este viernes 12 de septiembre, Venga la alegría estrenó su reality show de ‘La Academia’, donde varias celebridades llegan a presumir sus talentos en el canto.

Sorprendió la presencia del Padre José de Jesús Aguilar, quien se ha abierto camino en la comunicación sin olvidar los temas religiosos.

Sin embargo, en esta ocasión apareció en televisión para cantar ‘Don Baldomero’. Con sombrero y un look conforme a la canción, el padre José de Jesús Aguilar se presentó en el escenario.

Aquello terminó con éxito, pues el sacerdote no solo cumplió con cantar el tema, sino que hasta lo interpretó y bailó.

María del Sol, como jurado, le dijo: “Qué bonito es ver cuando se disfruta lo que está haciendo. Detallitos de afinación, pero con lo que usted disfrutó, me la pasé padrísimo”.

¿Quiénes más participan en La Academia de Venga la alegría?

La competencia se ha presentado en el matutino desde hace varios años. En esta ocasión, el jurado lo conforman María del Sol, Kiko Campos y Nadia.

Los participantes de esta temporada son:

Imelda Garza Tuñón

Padre José de Jesús Aguilar

Daniela Parra

Fernanda Ostos

Marcos Valdés

Nacho Casano

Ana Sophia

Luis Fernando Peña

Martín Quezada