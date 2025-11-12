Suscríbete
Omahi culpa a “La Granja VIP” de hacerlo ver como un ‘mueble’ y responde a críticas por su higiene

“Con dos canales se pierde mucho contenido”, acusó al 24/7.

November 11, 2025 • 
Grisel Vaca
omahi-granja-vip.jpg

Omahi

TV Azteca

Omahi, el influencer con más de 30 millones de seguidores en TikTok y 5.6 millones en Instagram, se convirtió en el tercer granjero expulsado de La granja VIP y no se va en silencio.

En exclusiva, el joven defiende su reputación, asegura que la producción le robó sus momentos de trabajo para crear un personaje que “no era real”. Esta es su versión.

¿Cómo viviste la experiencia en La granja VIP?
“Fue bastante buena, dentro de La granja era completamente diferente a como lo ven afuera, hice bonita amistad con Alberto del Río, Sergio Mayer Mori, Kike Mayagoitia, son amistades que van más allá del juego y creo que se van a quedar por un buen rato en nuestras vidas”.

¿Qué crees que te falló?
“Más que fallar, lo que pasó es que no se mostraron las cosas como funcionaban dentro de La granja, tal como eran”.

“Obviamente, todos los granjeros que estábamos encerrados ignorábamos la cantidad de cámaras que estaban 24/7, me vengo enterando que son sólo dos canales y van switcheando, eso hace que, en un lugar tan grande, con tantas cámaras y personas, se pierdan muchos momentos que a la gente le hubiera gustado ver. Entonces, la narrativa que se contó de mí no era lo que sucedía en realidad, sino un resumen de algo que a la producción le pareció divertido para el show”.

omahi-granja-.jpg

Omahi en La Granja VIP

TV Azteca

De hecho, la percepción de muchos es que eras un “mueble” adentro...
“Precisamente, ahora que salí, platicando con mis amigos y con mi equipo de trabajo, y les pregunté si vieron cuando hice esto o aquello, la mayoría de sus respuestas eran “no”. Entonces, al ser 24/7, tener tantas cámaras y sólo dos canales para poder switchear, se pierde mucho contenido. La producción puede decidir si ponerte como alguien muy trabajador, muy flojo, como alguien que come mucho... prácticamente te pueden poner el personaje que quieran”.

“En mi caso, decidieron ponerme como el que no trabaja y duerme, y es parte del show, pero lo que ven no es lo que sucedía. Yo no dormía más que otras personas y cuando estaba acostado en algún lado, había alguien en otro sillón que también estaba dormido, pero la narrativa no mostraba eso.

¿Cómo eres en la vida real?
“Es imposible llegar a hacer algo relevante en cualquier área si no eres una persona disciplinada, que trabaja muchísimo. Y yo, en mi vida diaria, me levanto a las nueve de la mañana, empiezo mis producciones y, a veces, termino a las 12 de la noche, y así todos los días. Soy una persona que trabaja mucho, que busca lo que quiere. La narrativa del programa no me gustó, aunque entiendo que es parte del show”.

Sobre las críticas que te hicieron por tu higiene, ¿qué piensas?
“Lo que pasó es que cuando entras a La granja, te revisan tu ropa y te quitan algunas cosas que tienen marcas y que no pueden salir, y en la mayoría de los hombres nos quitaron la ropa interior y tuve que mandar a comprar ropa interior que no es normalmente la que uso, es más corta, y por eso, cada vez que veían que metía mi mano era porque me estaba acomodando el boxer, porque se me subía un poco”.

Se ha dicho que tus millones de seguidores son falsos, porque de lo contrario te hubieran salvado...
“Lo que pasa es que yo tenía un acuerdo con mi equipo de trabajo en el que, si había una narrativa que no nos convenía y si, tal vez, estaban jugando de una manera incorrecta con nosotros, que no se publicara nada ni se hiciera ninguna campaña de votos y eso fue lo que pasó. Además, los que saben de internet, saben que comprar votos es casi imposible”.

Omahi La Granja VIP
Grisel Vaca
