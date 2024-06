Olivia Collins le pidió a Niurka Marcos que pague sus deudas y la vedette estalló: ‘Eres una estúpida’

Olivia Collins desempolvó una vieja denuncia contra Niurka Marcos

El nuevo cruce de declaraciones entre Olivia Collins y Niurka tuvo su origen en una denuncia emitida el año pasado por una estilista, quien acusó a “La mujer escándalo” de no haberle pagado unas costosas extensiones de cabello; a decir de la quejosa, la vedette cubana le quedó a deber la nada despreciable cantidad de 85 mil pesos.

Este escándalo, que no tuvo mucha difusión y pronto quedó en el olvido, fue revivido hace poco por Collins, quien en un encuentro con medios de comunicación no se anduvo por las ramas y le pidió a Niurka que no fuera una deudora y, si de plano no podía con sus compromisos, pidiera prestado para pagar. La respuesta de la cubana, por supuesto, no tardó en llegar... ¡y de qué manera!

TE RECOMENDAMOS:

NIURKA EXPLOTA CONTRA OLIVIA COLLINS: “PARECE QUE TIENE PIOJOS EN LA CABEZA”

Niurka fue abordada por varios reporteros que le pidieron que les hablara de estos señalamientos y, fiel a su estilo, la vedette atacó a Olivia Collins con unas palabras que de inmediato se viralizaron ya que, como sabes, la cubana nunca se guarda nada para nadie:

“A ti, Olivia, sí te voy a dar la explicación porque es la primera vez que abres la boca a lo pend…"

“A ti, Olivia, sí te voy a dar la explicación porque es la primera vez que abres la boca a lo pend…", comenzó a decir Niurka, quien aseguró que tanto ella como la estilista llegaron al acuerdo de que el trabajo de la mujer sería pagado con menciones en redes sociales, algo que la cubana cumplió a cabalidad, de acuerdo con su versión.

“Lo que no sabes es, estúpida, que yo le dije ‘¿quieres que te las pague o quieres intercambio de promoción?’ Ella fue la que me dijo que quería promoción”, aseguró Niurka, quien además tachó a la actriz de ser una persona “metiche”.

“Olivia Collins, te acabas de echar un alacrán. (…) Creí que tenías trabajo. Andas buscando trabajo de extensionista. Seguro te las puso ella, porque parece que tiene piojos en la cabeza”, concluyó Niurka bastante molesta.