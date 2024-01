‘La Choco’ se emocionó hasta las lágrimas al recordar cómo le dijo a sus hijos que tenía cáncer de mama

Jimena Pérez “La Choco” tuvo una charla muy personal con Pati Chapoy en donde contó, con lujo de detalles, cuál fue su experiencia luego de que venciera al cáncer de mama.

Durante la entrevista exclusiva, “La Choco” recordó, con la voz entrecortada y entre el llanto, cómo fue que se enteró de que tenía cáncer de mama, así como la reacción de su familia cuando les comunicó la terrible noticia; en especial, el momento en que le dijo a su hijo mayor, Iker, sobre la enfermedad.

La entrevista que Pati Chapoy le realizó a “La Choco” tuvo un gran eco en redes sociales, sobre todo porque la conductora abrió su corazón como no lo había hecho antes: estas fueron sus declaraciones.

¿CÓMO SE ENTERÓ “LA CHOCO” DE QUE TENÍA CÁNCER?

“La Choco” le contó a Pati Chapoy que todo comenzó cuando sintió una bolita en el seno, por lo que le llamó a su médico en México; el profesionista, al enterarse, le pidió viajar desde España para realizarse los estudios de rigor.

“Hacemos un Zoom con el doctor y me dice que sí tengo cáncer”

Fue así que Jimena Pérez regresó a México para los análisis. Dos semanas después, recibió el lamentable diagnóstico: tenía cáncer.

“Hacemos un Zoom con el doctor y me dice que sí tengo cáncer. Ahí no me quebré tanto, porque yo ya medio lo presentía, pero me dice el doctor: ‘Sí tienes cáncer, pero no es un cáncer común’, ahí me rompí”, reconoció la conductora.

“La Choco” recordó asimismo que su esposo, Rafa Sarmiento, estuvo con ella al momento que recibió el diagnóstico; poco después entró su hijo Iker, pero decidió no hablarle de ello hasta después, con más calma.

ASÍ LE DIJO “LA CHOCO” A SUS HIJOS QUE TENÍA CÁNCER DE MAMA

Jimena Pérez, de momento, no quiso hablar del tema con sus hijos; sin embargo, al verlos angustiados, optó por decirles la verdad:

“Con Iker fue muy complicado, yo se lo dije, pero no le dije la palabra cáncer como tal”

“A Iñaki, si le dices cáncer de mama, no tiene ni idea de qué es, pero sí lo notaba más sensible, me buscaba, estaba como muy chipil y así", contó la conductora.

“Con Iker fue muy complicado, yo se lo dije, pero no le dije la palabra cáncer como tal, porque creo que es una palabra súper fuerte y asusta a todos. Le dije: ‘Guapo, me detectaron un tumorcito y me lo voy a ir a quitar a México’, me dijo: ‘Ok, ¿pero no es grave?, ¿no te vas a morir?’ y yo: ‘No’ ”, relató “La Choco” entre lágrimas.

Jimena Pérez aceptó que, de momento, su hijo se quedó tranquilo con esa explicación; sin embargo, días después Iker fue tomando consciencia de la situación:

“A la semana llega y de la nada me dice: ‘Mamá, ¿no tienes cáncer verdad?, porque si tienes cáncer me muero’. Le dije: ‘Es un tipo de cáncer, pero no me voy a morir, te lo prometo, por eso me voy a México’”, dijo Jimena Díaz, quien reconoció que sí tuvo miedo y sintió incertidumbre durante todo el proceso.