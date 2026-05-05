Olivia Bucio Bucio es una primera actriz nacida en Uruapan, Michoacán, y tiene una trayectoria de más de 40 años en la televisión y el teatro musical. Ha consolidado su carrera como una de las figuras más respetadas de Televisa, destacando por su versatilidad para interpretar desde mujeres dulces hasta férreas villanas.



Sus más exitosas participaciones: ‘El Manantial’ (2001), ‘Amor en silencio’ (1988), ‘Destilando amor’ (2007), ‘Rubi’ (2004), ‘Alborada’ (2005) y ‘Mi marido tiene más familia’ (2017-2019).