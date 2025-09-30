Yolanda Andrade regresa a ‘Montse & Joe’, predice Mhoni Vidente; arremete contra Luz María Zetina

“Ella va a regresar, así que Luz María se va a quedar con las ganas”.

Fue hace un par de semanas cuando Yolanda Andrade reapareció en público visiblemente mejor de salud tras permanecer delicada por varios meses. La conductora fue diagnosticada con dos enfermedades degenerativas.

Desde finales de 2024, la conductora comenzó a ausentarse por dichas complicaciones, mientras la producción de ‘Montse & Joe’ ha echado mano de otras presentadoras para sacar adelante el programa.

En abril pasado, Raquel Rocha, directora de Unicable, desmintió categóricamente los rumores que comenzaban a circular y que apuntaban a un posible despido de Andrade.

Según Rocha, Yolanda continúa recibiendo su salario completo y sigue siendo parte activa del equipo, aunque actualmente se encuentra en tratamiento médico y bajo indicaciones de descanso.

“Como empresa, no saben cómo la han apoyado, estoy impresionada y agradecida de todo el amor que le tienen, se lo ha ganado a pulso. La empresa la respalda full”, afirmó Rocha.

Y añadió: “Alguien me dijo que ya la sacamos, jamás ha pasado. Sigue como talento del canal, es como si estuviera con nosotros. Metemos cosas para que siga presente. Ella sigue trabajando con nosotros, ella sigue full con nosotros, su lugar ahí sigue, mientras sigue el programa ahí está”.

Sin embargo, con la ausencia de Yolanda varias manos se levantaron buscando suplirla. Una de ellas fue la de Luz María Zetina. La encargada de dar a conocer dicha noticia fue la periodista Martha Figueroa en su programa ‘Con Permiso’, quien destapó que Zetina andaba “zopiloteando” a Andrade para quedarse con su puesto. Actualmente, Roxana Castellanos ocupa temporalmente a Yolanda en su emisión ‘Montse & Joe’.

Muchos catalogaron de ventajosa y poco empática la actitud de Zetina al buscar quedarse con el lugar de Yolanda ante su situación vulnerable, sin embargo es Mhoni Vidente quien lanza una contundente predicción, al tiempo que destapa a Luz María, quien estaría en su segundo intento por quitarle a Yolanda el trabajo.

“Hay un chisme de Luz María Zetina… ella estuvo en ‘Netas Divinas’, ella fue una de las encargadas de sacar a Yolanda Andrade cuando estaba en ‘Netas Divinas’ porque el esposo era un director en Televisa en ese entonces. Y después se divorcia. Cuando se divorcia adivina quién salió: Luz María Zetina. Es cuando entra a Grupo Imagen”, relató la astróloga.

Y siguió narrando: “Yo trabajé en Grupo Imagen nada más como tres meses o cuatro, cuando empieza ‘Sale el Sol’ y estaba Luz María Zetina, que para empezar no tiene nada de Luz y nada de María, sinceramente”, sentenció.

Mhoni se sinceró y expresó que hay gente con la que nunca le hubiera gustado trabajar por su negatividad. Sin embargo, hay otras personas con las que hizo muy buena amistad. “Trabajé con Yolanda y Montse en 2010. Duré muchos años trabajando con ellas en ‘MoJoe’, en ‘Las hijas de la madre tierra’”.

Ante su historia con Montserrat Olivier y Yolanda Andrade, lanzó su predicción sobre esta última:

“Yolanda ya va a regresar, ya nada más le faltan como unos 10 días o 15, ya van a empezar a grabar. Yo sé porque me dijeron y ella va a regresar, así que Luz María se va a quedar con las ganas”, dijo categórica.

Y finalizó: “Ya se siente mejor, ya habla más, se ha recuperado, pero lamentablemente el ambiente de la artisteada es muy escabroso, muy envidioso y la gente siempre está buscando como tumbarte”.